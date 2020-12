Pippa Middleton incinta: Arthur non sarà più solo…

Pippa Middleton sarà presto mamma per la seconda volta. La sorella di Kate Middleton e il marito James Matthews sono già genitori di Arthur.

Presto Arthur non sarà più solo. Pippa Middleton presto diventerà mamma per la seconda volta. Ad annunciare la bella notizia è stata una fonte vicina a Pippa e al marito James Matthews, interpellata su Page Six. Un anno sicuramente difficilissimo che viene coronato dall’arrivo di una nuova creatura. «Pippa e James sono assolutamente elettrizzati da questa notizia”. E’ questa la confessione fatta dalla fonte vicina alla sorella di Kate Middleton.

IL SECONDOGENITO POTREBBE NASCERE IN CAMPAGNA

Presto Pippa Middleton potrebbe lasciare Londra e avvicinarsi alla sua famiglia in campagna. L’obiettivo è quello di acquistare Bucklebury Farm Park, una vasta residenza di campagna non lontana dalla casa di famiglia dei Middleton. Questa decisione potrebbe così permettere di far nascere il secondogenito più vicino alla famiglia di lei. Si tratterebbe comunque di una soluzione temporanea. Si avvicinano anche le festività natalizie e a causa delle restrizioni legate al Covid-19 Pippa non si potrà riunire con la sua famiglia, motivo per cui la decisione anche di avvicinarsi a loro almeno fino alla nascita del secondogenito.

La coppia era fidanzata ufficialmente dal luglio del 2016 e sono convolati a notte nel 2017. Pippa Middleton si è sposata con l’amministratore delegato di hedge fund James Matthews. Le nozze sono state celebrate a maggio del 2017 nella chiesa di Saint Mark nel Berkshire. Poco più di un anno dopo il matrimonio, è nato Arthur che presto potrebbe avere un fratellino o una sorellina.

Non è ancora stato svelato il sesso del nascituro e non si sa ancora la data prevista per il parto. Quello che è sicuro è che George, Charlotte e Louis, figli di Kate e del principe William, non vedono l’ora di conoscere il cuginetto per avere un nuovo compagno di giochi.