Previsioni Meteo per il Natale: un freddo così non si era mai verificato

Previsioni Meteo, a peggiorare la situazione del Natale interviene anche il maltempo: gelo e freddo per il periodo più bello dell’anno

Il primo Natale che gli italiani rischiano di trascorrere in lockdown sarà anche gelido e cupo: a rivelarlo, le previsioni meteo per la prossima settimana. Già a partire da questo weekend, una perturbazione atlantica dovrebbe condurre ad un abbassamento notevole delle temperature. L’ondata di maltempo peggiorerà in corrispondenza del Natale, a causa delle correnti fredde che discenderanno dal Nord Europa.

Nessuna consolazione per gli italiani, che saranno barricati in casa per via delle restrizioni imposte dal governo, e anche a causa del freddo.

Previsioni meteo: un Natale gelido e freddo

L’ondata di maltempo che interesserà il periodo natalizio si farà sentire già nel corso di questa settimana. Nel weekend, infatti, è previsto l’arrivo di una perturbazione atlantica, che porterà piogge e freddo nella maggior parte d’Italia. Al Sud, in particolare, si temono forti temporali lungo le coste, mentre la neve scenderà sui rilievi del Nord Ovest, sopra i 1.200 metri.

Il meteo dovrebbe peggiorare nella settimana più attesa dagli italiani: quella del Natale. Nei giorni 24, 25 e 26 dicembre è infatti previsto l’arrivo di un ciclone di aria fredda direttamente dal Nord Europa, che porterà temperature bassissime e tempo instabile su tutta Italia.

Per il Capodanno, si prevede invece l’arrivo di una massa gelida dalla Russia. Gli studi parlano di una corrente di aria fredda, che si sposterà dall’Est Europa fino a toccare l’Italia. L’inizio del nuovo anno sarà quindi un inizio a dir poco “tiepido”. E, considerati tutti gli avvenimenti che si sono verificati nel 2020, questo non sorprende affatto.

Nessuna consolazione per gli italiani, per i quali la reclusione in casa diverrà ancora più ostica e dura. Le basse temperature non consentiranno di riscaldare, anche se parzialmente, gli animi abbattuti dei cittadini, le cui feste saranno contrassegnate dalle restrizioni.