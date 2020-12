Le foto disgustose mostrano un piatto macchiato di sangue consegnato a una cliente nel Regno Unito. Ecco cosa è successo.

Una notizia da film dell’orrore. Eppure, l’evento è reale ed è effettivamente accaduto a Toby Carvery Redhill, un ristorante del Regno Unito. Le immagini nauseanti ritraggono un piatto pieno di sangue che è stato servito a una cliente diversamente abile. L’amica dell’ospite, Daniella Maria di Redhill, nel Surrey, è rimasta inorridita in seguito all’incidente accaduto lo scorso venerdì, 11 dicembre. La donna, disgustata e dispiaciuta per l’accaduto, ha deciso di lamentarsi pubblicamente, denunciando il fatto al mondo del web. Maria ha aperto Facebook per postare in rete le immagini rivoltati per incriminare il piatto “insanguinato”. Secondo quanto racconta la signora Daniella, la portata è stata servita alla cliente da membro dello staff della filiale di Redstone Hill. A seguire i dettagli della macabra vicenda e le parole della donna, ancora scioccata per quello che è successo.

LEGGI ANCHE >>> Chat dell’orrore: sfocia la pedopornografia su Telegram e Whatsapp

Le immagini sono nauseanti: le impronte insanguinate ai bordi del piatto

Il piatto con le impronte di sangue (Mirror)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Trauma cerebrale: l’uomo dimentica la sua famiglia e il linguaggio

“Sembra che lo chef del ristorante si sia tagliato un dito mentre stava tagliando la carne che aveva ordinato la mia cliente” dichiara la cliente “e nonostante il sangue che zampillava, l’uomo ha deciso di continuare a cucinare e a servire la portata in condizioni ripugnanti.” La donna è sconcertata “avevo invitato una cliente per assaporare la cena di Natale”, ma i suoi buoni propositi sono stati contraddetti: “è assurdo quello che è successo. Di sicuro non mi vedranno mai più.” Le foto si sono diffuse rapidamente sui social media, scatenando le reazioni più disparate: molti utenti hanno commentato disgustati. “Questo è un atto veramente ignobile”, si legge tra i commenti; o ancora, “Devono assolutamente rimborsarti.”

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Un portavoce del ristorante rassicura gli ospiti e sottolinea la rarità dell’incidente: “prendiamo molto sul serio l’igiene e gli standard di qualità del cibo che serviamo. Siamo profondamente dispiaciuti e ci scusiamo con Daniella per la sua spiacevole esperienza.”

Fonte Mirror