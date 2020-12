Romina Power, no al Natale con Al Bano: rivelazioni a Detto Fatto

No al Natale con Albano. Romina Power declina l’invito di Al Bano per le feste. A Detto Fatto le rivelazioni sul rifiuto.

La coppia Romina Power e Al Bano ritorna al centro dell’attenzione. Questa volta a far parlare e il no di Romina all’invito di Natale di Al Bano. Il cantante aveva proposto alla Power di passare le feste con lui e la compagna Loredana Lecciso.

Il rapporto tra Romina e Al Bano è da anni fonte di gossip. Anche quest’anno i due ex coniugi fanno parlare di sè. La vicenda è stata commentata ieri durante la puntata di Detto Fatto, in onda su Rai2.

E’ Jonathan Kashanian a parlare della vicenda e a rivelare le motivazioni del no di Romina. Noto personaggio del programma, nell’appuntamento della sua nota SuperClassifica ha parlato di come i vip passeranno il Natale.

Jonathan Kashanian a Detto Fatto svela le ragioni del no di Romina

In particolare Jonathan, in compagnia con la Guaccero, punta i fari su Power, Al Bano Carrisi e Lecciso. Il commentatore svela che in casa Carrisi, come raccontato dalla Lecciso su alcuni giornali, il Natale sarà festeggiato a Cellino San Marco con un cenone il 24 e una grigliata il 25 realizzata dal cantante in persona.

Romina avrebbe ricevuto un invito a passare le feste insieme alla famiglia Carrisi. La cantante ha declinato la proposta motivandola con ragioni di sicurezza vista la situazione di pandemia. E’ infatti sconsigliato passare le feste con persone non congiunte ed evitare qualsiasi tipi di assembramento.

All’apparenza quindi la prudenza sarebbe il motivo del no. Ma Kashanian svela altri dettagli. La Power era stata invitata anche gli scorsi due anni e aveva declinato sempre la proposta preferendo festeggiare in Austria. E all’epoca il rischio di contagio non esisteva ancora.

Jonathan conclude dicendo che non conosce altri dettagli. La certezza è che quello di quest’anno è il terzo rifiuto di Romina ad Al Bano.