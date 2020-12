Sanremo 2021, spoilerato il vincitore. La reazione di Amadeus

Red Ronnie stupisce tutti con una dichiarazione attraverso la quale fa importanti rivelazioni in vista del prossimo Festival di Sanremo.

«Anche se evito sempre le domande sul Festival di Sanremo, in tanti continuano a farmele. Allora pubblico la lista quasi completa dei partecipanti che molto probabilmente verranno annunciati domani sera nella diretta di RaiUno e anche il nome del vincitore», esordisce così su Facebook, Red Ronnie stupendo tutti.

Red Ronnie, al secolo Gabriele Ansaloni, è un giornalista, conduttore e critico musicale. Da dj radiofonico a produttore discografico, celebri anche le sue attività nel campo della radio e della tv, ideatore di Festival e spettacoli musicali ama stupire e stavolta lo fa svelando non solo il cast dei concorrenti della prossima gara canora più famosa d’Italia ma anche spoilerando già il vincitore.

Chi vincerà il prossimo Festival di Sanremo?

Incredibile la rivelazione di Red Ronnie che prosegue su Facebook rivlando il cast e il vincitore della kermesse canora:

«Cast: Arisa, Malika, Annalisa, Joe Evan, Comacose, Maneskin, Peyote, Achille Lauro, Renga, Gazzè, Fedez con Michelin, Colapesce con Dimartino, Fuminacci, Gaia, Noemi, Bugo, Leo Gassmann e Stato Sociale ne mancano quattro e qualcuno di questi, all’ultimo momento potrebbe saltare per far posto a qualcun altro. Dipende dalle tante pressioni in corso. E il vincitore? Vorrebbero far vincere Achille Lauro. Amen».

Commenta così anche l’eventuale vincitore, a quanto pare dissentendo. Eppure Achille Lauro se la meriterebbe la vittoria sul palco dell’Ariston dopo aver regalato performance da vero artista nelle scorse edizioni del Festival e dopo aver dominato la scena della musica in questi ultimi due anni attraverso brani sempre più originali e coinvolgenti.

Ancora non è arrivata la risposta di Amadeus ma sicuramente non si farà aspettare troppo a lungo e ci farà capire meglio l’attendibilità delle parole di Red Ronnie.