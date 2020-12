Sapete quanto guadagna Fedez? La cifra è da capogiro

Sapete quanto guadagna Fedez? Il cantante ha un patrimonio molto cospicuo tra guadagni da musica, sponsorizzazioni, società e immobili

Fedez, rapper di successo e marito di Chiara Ferragni, in questi giorni è sulla bocca di molti per via delle sue azioni benefiche, a detta di molti da fare ma non dire e con molte altre polemiche.

Federico Leonardo Lucia, oggi papà di Leone e presto anche di una bambina, famoso fin dai suoi esordi, ha rafforzato la sua popolarità con il fidanzamento e poi il matrimonio con Chiara Ferragni. Insieme contano oltre 33 milioni di follower.

Attivissimi sui social usano la loro popolarità per diverse azioni benefiche. Da ricordare la raccolta fondi con la quale è stato costruito un reparto di terapia intensiva durante il primo lockdown per la quale hanno ricevuto l’Ambrogino D’oro. In ultimo l’impegno speso dal cantante per la fondazione di Scena Unita, un fondo per aiutare i lavoratori dello spettacolo, nel quale Fedez ha destinato una cospicua somma.

Il rapper non ha certo problemi economici ma non si vanta e non ostenta mai. Del resto quello che ha lo ha costruito tutto da solo, con la musica e le altre attività che svolge, tra promozioni, e collaborazioni. Lo ricorda spesso di essere un ragazzo semplice, venuto dalla periferia e “con la terza media”. Ma in fin dei conti quanto guadagna Fedez ve lo siete mai chiesto?

Quanto guadagna Fedez? Le cifre tra incassi e proprietà

Tanta musica di successo per Fedez con sei album in studio e tantissimi singoli con grandi riconoscimenti come dischi di platino e oro. E poi le sponsorizzazioni su Instagram, un bel bottino per il rapper che con i suoi 11 milioni di follower arriva a chiedere 31.200 $ a post alle aziende che vogliono collaborare con lui.

Non bisogna poi dimenticare la collaborazione con Amazon Prime tra pubblicità e il progetto Celebrity Hunters e la sua esperienza come giudice di X Factor.

Oltre a questo è noto che Fedez abbia costruito anche diverse società. Tra queste quella guidata da sua madre, la Zedef srl, l’unica proprietaria dell’etichetta discografica Newtopia fondata insieme a J-Ax ma successivamente, dopo che i loro rapporti si sono raffreddati, Fedez ha acquistato anche la sua parte. Pare che solo nel 2017 i ricavi siano arrivati a 2,68 milioni di euro senza poi contare tutti gli incassi del 2016, anno del vero successo di Rovazzi, la star del web lanciata proprio dalla sua casa discografica.

Ma la conta non è finita qua. Nel patrimonio di Fedez rientrano anche diversi immobili, a partire dalla casa di 400 metri quadri con palestra, piscina e solarium, in cui viveva quando era single. Pare acquistata per 2 milioni di euro e poi messa in affitto per 9 mila euro al mese.

C’è la sua automobile, una Lamborghini Huracan dal valore base di 200 mila euro ma che di certo conta diverse personalizzazioni facendo lievitare il suo valore. Ed infine l’attico a City Life, il quartiere moderno di Milano nel quale Fedez e la Ferragni si sono trasferiti da alcuni anni. Secondo i ben informati la casa super lussuosa non sarebbe stata acquistata ma ricevuta in cambio di spazi pubblicitari all’interno dei loro social.

Facciamo un po’ i conti di tutto questo che non è di certo tutto quello che intasca Fedez e ci rendiamo conto che la cifra del suo patrimonio è spropositata.