Sara Croce accovacciata per strada: la FOTO che ha fatto sognare i fan

Sara Croce in una versione super accattivante: accovacciata per strada, la modella si mostra in una posa che ha fatto perdere la testa ai fan

L’ex Madre Natura di Ciao Darwin continua a far sognare i suoi fan. Sara Croce, classe 1998, è una bellezza mozzafiato, e gli scatti sul suo profilo Instagram lo dimostrano ampiamente. Nell’ultimo post, la modella si è lasciata immortalare in una posa da vera diva. Accovacciata per strada e con la testa appoggiata alla mano, la Croce lancia sguardi di fuoco agli utenti. I capelli biondi e le labbra leggermente socchiuse la fanno sembrare una dea dell’Olimpo.

I commenti dei followers non tardano ad arrivare: “Lo stile non va a pile” – scrive qualcuno, e qualcun altro rincara la dose – “Sei bellissima“.

Sara Croce: chi è davvero l’ex Madre Natura?

Sara Croce, originaria di Garlasco, in provincia di Pavia, si è fatta notare per la propria avvenenza durante la partecipazione al concorso di Miss Italia: nel 2017, la 22enne si è infatti classificata al quarto posto. L’esperienza televisiva le ha permesso di intraprendere una carriera nel mondo della moda, dove il suo volto è apparso in moltissime campagne pubblicitarie.

Parallelamente, la giovane di Garlasco ha anche preso parte ad alcune trasmissioni televisive. Dopo aver ricoperto il ruolo di Madre Natura, all’interno della trasmissione Ciao Darwin, la Croce ha interpretato la parte della “Bonas” ad Avanti un altro. Nell’edizione programmata per il 2021, a sostituirla sarà invece Caroline Donzella.

La Croce è anche una star nel mondo dei social. Con un profilo Instagram seguito da quasi 800 mila utenti, il successo di Sara è garantito. Quotidianamente, la bella modella delizia i suoi fan attraverso degli scatti mozzafiato, che valorizzano il suo fisico statuario e le curve da capogiro.

Sara, oltre ad essere bellissima, si anche impegnando per costruire il proprio futuro. Dopo aver conseguito il diploma liceale, l’ex Madre Natura si è iscritta alla IULM di Milano, scegliendo la facoltà di Comunicazione d’Impresa.