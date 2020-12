Selvaggia Roma, bellezza che SCOPPIA fuori dal Gf. Décolleté esplosivo | FOTO

Selvaggia Roma, appena uscita dalla casa del Grande Fratello, offre ai suoi followers tutta la propria bellezza: curve incontenibili

Nonostante la sua permanenza nella casa sia durata pochissimo, Selvaggia Roma è stata una concorrente che certamente ha fatto parlare di sé. Bella ed irriverente, l’influencer ne ha avuta una per tutti, a partire dalla sua acerrima nemica Elisabetta Gregoraci. Appena uscita dalla casa più spiata d’Italia, Selvaggia ha ripreso subito in mano i social. L’account di Instagram è stato immediatamente bombardato da scatti bollenti, come quello postato poche ore fa: la Roma, avvolta da un maglione bianco, mette in mostra il generoso décolleté.

E i fan non possono che apprezzare: “Peccato tu non sia rimasta nella casa per tenerla viva, e per il piacere di vederti“.

Selvaggia Roma: la dura replica all’ex Francesco Chiofalo

Francesco Chiofalo, ex fidanzato di Selvaggia Roma, ha continuato a parlare di lei anche dopo l’eliminazione della concorrente dal Gf Vip. I due hanno formato una coppia ben nota al pubblico italiano: qualche anno fa, parteciparono come fidanzati alla trasmissione di Temptation Island, uscendo insieme. Tuttavia, a seguito di svariati tira e molla, la relazione tra Francesco e Selvaggia si è bruscamente interrotta.

All’interno della casa più spiata d’Italia, Selvaggia ha avuto modo di svelare un lato inedito di sé. L’influencer ha infatti raccontato dei problemi economici attraversati assieme alla madre, e della totale assenza del padre: quest’ultimo, a detta della Roma, non è mai stato presente nella sua vita.

Francesco Chiofalo, che sembra ancora nutrire rancore nei confronti di Selvaggia, l’ha tuttavia smentita nel corso della puntata di Live – Non è la D’Urso. L’ex fidanzato della concorrente l’ha infatti accusata di aver inventato delle bugie sul conto di suo padre pur di rimanere all’interno del reality. Chiofalo ha affermato che il padre della Roma non sarebbe stato affatto assente, e che lui stesso lo ha incontrato diverse volte.

La dura replica di Selvaggia non si è fatta attendere. Intervistata da AdnKronos, l’ex concorrente del Gf Vip ha spiegato che, in realtà, lei non ha rapporti con suo padre da quando aveva 15 anni. Inoltre, quest’ultimo non avrebbe mai aiutato economicamente né lei né sua madre.

A detta di Selvaggia, gli incontri tirati in ballo da Chiofalo sarebbero avvenuti per tutt’altro motivo. Suo padre, infatti, era preoccupato degli atteggiamenti aggressivi manifestati da Francesco verso la figlia, e per tale motivo aveva richiesto di incontrarlo.