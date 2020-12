Nuovo scatto pubblicato dalla bella Shaila Gatta. Sexy e seducente si mostra in tutta la sua bellezza rimanendo stesa sul bancone di Striscia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝖲 𝖧 𝖠 𝖨 𝖫 𝖠 𝖦 𝖠 𝖳 𝖳 𝖠 🌸 (@shaylinka)

Sempre più bella Shaila Gatta! La velina di Striscia la notizia ha postato un nuovo scatto dove si mostra in tutta la sua bellezza, stesa sul bancone del programma di Antonio Ricci.

Fisico super tonico e slanciato, valorizzata dalla chioma scura che da sempre contraddistingue l’ex allieva di Amici. Posa seducente da far girare la testa a chiunque!

Shaila Gatta: il lavoro e la sua storia d’amore con Leonard Blanchard

La bella mora è diventata famosa dopo essere entrata a far parte della scuola di Amici. E’ nata ad Aversa ma è cresciuta a Secondigliano. A 16 anni decide di lasciare Napoli e andare a Roma per inseguire il sogno di diventare ballerina. Si iscrive ad una scuola di danza moderna e lavora al tempo stesso per mantenersi.

Sin da piccola sogna di entrare a far parte del mondo dello spettacolo e ha potuto realizzare il suo sogno grazie al programma di Maria De Filippi. Nel 2017, è stata scelta da Antonio Ricci come velina mora.

Subito dopo Amici, invece, ha lavorato prima nel gruppo di ballo di Ciao Darwin e, poi, del programma di Tale e quale show.

Shaila è stata fidanzata con Jonathan Dante Gerlo, un ex allievo di Amici. Poi si è fidanzata con l’ex calciatore Leonardo Blanchard.

La stessa Shaila qualche mese fa ha rilasciato un’intervista dove ha raccontato di aver incontrato il fidanzato grazie ad alcuni amici in comune: “Lui aveva già iniziato a farmi la corte da un mesetto tramite Instagram. E non ci siamo più lasciati”.

La Gatta è molto innamorata del suo ragazzo. L’ha definito un ragazzo umile, maturo e pieno di valori. Blanchard nel 2018 ha detto addio al pallone e si è dedicato al fitness e alla gestione del negozio di abbigliamento di famiglia, a Grosseto.

Non ci resta che augurare una lunga vita alla coppia. Intanto, i fan ammirano entusiasti gli scatti di Shaila: “Semplicemente fantastica, Bellissima❤️❤️❤️❤️, ecc”.