Sonia Lorenzini beccata. Ha copiato di nuovo proprio lei: il web insorge

Sonia Lorenzini. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e concorrente del Grande Fratello Vip ci ricasca. Copia un personaggio molto in vista

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Lorenzini (@sonia__lorenzini)

Il Grande Fratello Vip ha visto l’ingresso di una nuova agguerritissima concorrente nella puntata dell’11 Dicembre scorso. Stiamo parlando di Sonia Lorenzini, influencer e modella, che già ha portato scompiglio nella casa più spiata d’Italia. Alcuni suoi trascorsi con il favorito, Tommaso Zorzi, hanno messo il focus proprio su i due. A quanto pare non scorre buon sangue, staremo a vedere se la convivenza forzata potrà appianare gli screzi.

Sonia Lorenzini è diventata celebre grazie alla sua partecipazione nelle vesti di corteggiatrice durante il dating show, Uomini e Donne (condotto da Maria De Filippi), nel 2016. Lascia lo show per motivi di comportamento dell’oggetto del suo desiderio, Claudio D’Angelo. Ritorna nelle vesti di tronista in compagnia di Luca Onestini e Manuel Vallicella.

Dopo la fine del programma, inizia una relazione con Emanuele Mauti. I due appaiono innamoratissimi sui social ma, purtroppo, la storia naufraga. Dopo un po’ di tempo, viene beccata tra le braccia di Federico Piccinato, suo ex corteggiatore a Uomini e Donne. Nel giugno 2020 si dicono addio. Il gossip cavalca veloce e a Sonia sono stati attribuiti diversi flirt, smentiti dalla diretta interessata: uno con Andrea Damante, l’altro addirittura con Eros Ramazzotti.

LEGGI ANCHE –> Silvia Toffanin e una preoccupazione di troppo: “Come mi giudicate…?”

Sonia Lorenzini ha copiato l’influencer più famosa d’Italia

LEGGI ANCHE –> Paolo Rossi, prima di morire la confessione più grande alla moglie

Sonia Lorenzini è finita nuovamente sulle pagine della cronaca leggera; stavolta non c’entra un ipotetico nuovo amore. Sotto “accusa” è il suo outfit. Si sarebbe ispirata per la seconda volta, in maniera evidente, ad un’altra influencer, la più popolare e conosciuta che ci possa essere: Chiara Ferragni.

In occasione del suo ingresso nella casa del Grande Fratello, aveva indossato una mise targata The Attico, brand creato da Gilda Ambrosio, indossato nel 2018 dalla moglie di Fedez. Nell’ultima puntata serale andata in onda, la Lorenzini ha sfoggiato un abito color crema di Pierre Balmain. Ai fashion addicted non sfugge nulla: anche questo outfit è stato indossato in precedenza dalla Ferragni su un red carpet. Stessi abiti ma accessori diversi.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Quella che per molti potrebbe essere una scopiazzatura, per altri invece è un tributo, un attestato di stima o semplicemente una piccola coincidenza.