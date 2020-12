L’influencer Taylor Mega condivide una foto in cui appare sexy più che mai per le strade di Milano in mini gonna di pelle

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ♛ Taylor MEGA ♛ (@taylor_mega)

La bella influencer Taylor Mega sa come farsi riconoscere, in giro per Milano con calze nere e trasparenti e mini gonna in pelle da togliere il fiato. Nella didascalia scrive un messaggio motivazionale:”Per ottenere risultati nella vita devi darti da fare e crederci fino in fondo! Oppure puoi sempre usare qualche scusa per giustificare che non ce l’hai fatta. Usare scuse è semplice, darti da fare è difficile e non per tutti”.

La Mega continua e scrive:“La vita è fatta di scelte. Scegli tu le priorità della tua vita, nessuno si allenerà per te, nessuno otterrà i risultati al posto tuo. Giusto per fare un reminder a tutti quelli che mi dicono è facile per te. Facile un ca..”.

Taylor Mega sta attraversando un periodo difficile? è dimagrita

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ♛ Taylor MEGA ♛ (@taylor_mega)

La Mega nelle stories Instagram ha poi chiesto ai suoi follower cosa ne pensassero del suo post motivazionale. Appare che l’influencer stia attraversando un momento difficile forse viste le parole scritte e anche il suo fisico. Infatti la bella Mega appare visibilmente dimagrita, lei stessa in una stories Instagram ha detto che i leggings indossati oggi non le entravano una volta.

Sarà voluto questo dimagrimento e frutto quindi di allenamenti duri e alimentazione sana, oppure l’inlfuencer è stressata per qualche motivo e mangia poco. Si sta allenando molto la bella Taylor Mega, nella sua pagina Instagram si vedono tutti i suoi allenamenti duri e quotidiani. A molti utenti non sfugge questo dimagrimento e infatti commentano alcuni che è troppo magra.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ♛ Taylor MEGA ♛ (@taylor_mega)

Altri invece la difendono e dicono che è stupenda. Ognuno è libero di essere come si sente meglio con se stesso. Evidentemente la Mega ha voluto perdere qualche chilo e non è certo un reato, in ogni caso appare bellissima come sempre quindi c’è poco da discutere.