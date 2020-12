Tempesta in Rai, Amadeus e Fiorello divisi, perché?

Amadeus e Fiorello divisi in Rai. La super coppia del festival di Sanremo lascia tutti a bocca aperta. Vicino ad Amadeus un altro grande uomo

Amadeus e Fiorello sono una coppia da record. Una coppia che funziona nella vita privata come nello spettacolo. I due, amici di lunga data, fin da quando erano ragazzini, nonostante la popolarità non si sono mai persi, anzi. Era stato proprio Amadeus a promettergli che se un giorno avesse condotto il Festival di Sanremo Fiorello sarebbe stato al suo fianco e così è stato.

Lo ha confessato lo stesso conduttore lo scorso anno spiegando i motivi della sua scelta. Amadeus e Fiorello sul palco dell’Ariston hanno fatto scintille. Record di ascolti e un consenso di pubblico inaudito. Una vera rivelazione.

Quest’anno nel mese di marzo ripeteranno e siamo sicuri che si ripeterà un nuovo e grande successo per una coppia di veri professionisti. Ma in queste ore pare che la Rai sia in tempesta. La coppia Amadeus e Fiorello sarebbe stata divisa per la tristezza di tutto il pubblico a casa. Cosa succede? Lo vediamo insieme.

Amadeus e Fiorello divisi, tutta la verità

Amadeus e Fiorello divisi ma non sul palco dell’Ariston. I due non saranno insieme per l’ultima notte di questo triste 2020. Fiorello, infatti, non sarà al fianco di Amadeus nella conduzione de L’Anno che Verrà, la trasmissione di Rai 1 che ogni anno, da piazze diverse, ha tenuto compagnia agli italiani aspettando la mezzanotte e l’arrivo del nuovo anno.

Quest’anno per via della pandemia il programma si terrà negli studi televisivi di Fabrizio Frizzi a Roma e non all’interno delle Acciaierie di Terni come programmato. Tanti artisti e tanta musica ad allietare la serata condotta da Amadeus che però, per questa occasione, dice addio al suo caro amico Fiorello per dare il benvenuto ad un altro grande personaggio.

Fino a qualche giorno fa la presenza di Fiorello era stata data quasi per certa e invece ieri, nel corso della conferenza stampa dedicata a Sanremo Giovani, il direttore artistico del Festival ha rivelato che accanto a lui ci sarà un grande uomo. “Al mio fianco per tutta la notte alla co-conduzione ci sarà Gianni Morandi…”.

Una gran bella e inedita coppia che se la vedrà con il Grande Fratello Vip di San Silvestro che sta organizzando Alfonso Signorini. Chi vincerà?