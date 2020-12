Tommaso Zorzi: chi è l’ex fidanzato che lo aspetta fuori dal reality

Tommaso Zorzi ha confessato: poco prima di entrare nella casa si è riavvicinato al suo ex fidanzato, ora svela l’identità del suo grande amore.

L’influencer ed ormai celebre beniamino della casa del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi, ha rivelato chi sarebbe il suo grande amore. Pochi giorni prima di entrare nella casa, Tommaso, si sarebbe infatti apertamente dichiarato al suo ex fidanzato. Un amore che fino ad oggi era rimasto ancora all’oscuro dall’occhio vigile del GF, ma che adesso sta divenendo una saliente novità per i suoi telespettatori.

Tommaso Zorzi: i dettagli sulla sua ex fiamma

Secondo quanto appreso dalle telecamere nella casa del GF, Tommaso, avrebbe qualcuno che lo sta aspettando fuori dalla casa più conosciuta d’Italia fin dall’inizio del reality. Dopo aver salutato momentaneamente il suo compagno di giochi e non solo, Francesco Oppini, all’interno del programma in onda 24 ore su 24, rivela l’identità del suo amore segreto.

Secondo alcune ultime dichiarazioni in merito al popolare concorrente, il suo ex fidanzato starebbe lentamente emergendo, con l’idea di farsi avanti nuovamente. Si tratterebbe di un modello, dall’incredibile bellezza, per cui Tommaso prese una sbandata nel 2016 e che pare stia però durando fino ai nostri giorni.

I due avrebbero trascorso assieme gli ultimi tre giorni prima che Tommaso dovesse varcare la Porta Rossa. Inoltre, le novità sembrano non finire qui, a Mattino 5 si sono sparse delle voci anche sui nuovi concorrenti del reality: Samantha De Grenet e Filippo Nardi. Pettegolezzi su una loro storia passata che però sarebbero subito stati smentiti dall’amica di Samantha, Arianna David.