Un’auto con a bordo nove persone è precipitata in un fiume causando la morte di sei bambini e del conducente, un uomo di 45 anni.

Un uomo di 45 anni e sei bambini di età compresa tra i 2 ed i 12 anni sono morti in un tragico incidente stradale. Stando a quanto emerso sino ad ora, le sette vittime ed altri due ragazzi rimasti feriti, viaggiano a bordo di un’auto che sarebbe finita fuori strada precipitando in un fiume. È accaduto a Campos dos Goytacazes, comune nello stato di Rio de Janeiro, in Brasile. Sul posto sono arrivati, allertati dai testimoni, numerosi mezzi di soccorso che hanno avviato le operazioni per recuperare il mezzo e gli occupanti al suo interno. Purtroppo per le vittime non c’è stato nulla da fare, mentre due ragazzi di 13 e 18 anni sono stati trasportati in ospedale, dove gli sono state riscontrate ferite lievi.

Brasile, famiglia finisce in un fiume con l’auto: il conducente e sei bambini perdono la vita

Sette morti e due feriti, questo il bilancio di un terribile incidente consumatosi nella serata di lunedì 14 dicembre a Campos dos Goytacazes, nello stato di Rio de Janeiro, in Brasile. A perdere la vita un uomo di 45 anni e sei bambini di età compresa tra i 2 ed i 12 anni, quattro fratellini e due loro cugini. Feriti lievemente, invece, due ragazzi di 13 e 18 anni. Stando ad una prima ricostruzione, riportata dalla redazione locale UOL Noticias, tutte le persone coinvolte, nove in totale, viaggiano a bordo di un’auto condotta dal 45enne, amico di famiglia. Quest’ultimo, nel tentativo di evitare un ciclista sulla strada, avrebbe perso il controllo della vettura che è uscita di strada precipitando in un fiume.

In pochi minuti, allertarti dai residenti della zona, sono intervenuti i vigili del fuoco ed i medici che hanno avviato le operazioni di soccorso. Purtroppo per il conducente e per cinque bambini non c’è stato nulla da fare ed i paramedici hanno potuto solo constatarne il decesso. La settima vittima, una bambina di 4 anni, era stata data inizialmente per dispersa, ma la mattina seguente il suo corpo senza vita è stato ritrovato dai soccorritori.

Sulla tragedia, la polizia brasiliana sta indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente che ha causato la morte del 45enne e dei sei bambini. Dai primi riscontri, pare che la famiglia stesse tornando da Lagoa de Cima, un’attrazione della zona, dove l’uomo aveva portato i bambini per trascorrere la giornata.