Valentina Ferragni, la FOTO con la persona più importante

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

Ieri Valentina Ferragni ha condiviso una foto molto intima con una persona speciale. La ritroviamo infatti nello scatto abbracciata al suo papà quando lei era molto piccola, stessi occhi chiari e lo sguardo di una piccola innamorata del suo principe azzurro. Nella seconda foto invece sono insieme in un’occasione più recente ma la scintilla che ne illumina gli occhi è la medesima.

L’occasione è il compleanno di Marco e la dedica che Valentina gli fa è molto commovente: “Happy birthday daddy @marcoferragni_ ❤️🎂 Love you so much ❤️ Tua piccola Uali”

Nonostante Marco e la madre Marina di Guardo si siano separati nel 2012, la famiglia Ferragni è rimasta sempre molto unita, non di rado vediamo spuntare foto delle tre sorelle con i genitori mentre svolgono attività ludiche o servizi fotografici. Probabilmente quella che riesce a godersi di più papà Marco è Francesca perché come lui svolge l’attività di dentista nella clinica di famiglia e può lavorare gomito a gomito con lui tutti i giorni.

Valentina Ferragni, incantevole firmata Bulgari