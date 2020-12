L’influencer e cestista Valentina Vignali passeggia elegantemente tra le vie di Roma, l’outfit che indossa la fa apparire fuori dal tempo.

Valentina Vignali, affermata influencer e dalla forte passione per la pallacanestro, ha pubblicato un nuovo scatto che sembra farla vivere un’epoca differente dalla nostra. Una Piazza Del Popolo apparentemente deserta la vede come prima protagonista. Il cielo grigio però su Roma sembra istintivamente far comprendere ai suoi followers che non si tratta di una passeggiata goduta nella giornata di oggi, in cui il sole è invece molto presente.

Valentina Vignali: la sua città preferita

“In giro per le strade della mia città preferita✨”, ha esordito nella didascalia l’influencer riminese. La capitale italiana sembrerebbe essere entrata nel suo cuore, sebbene in altri suoi scatti pubblicati sul suo profilo Instagram lasci intravedere un profondo amore anche per i paesaggi dal clima più teso.

L’abbigliamento che ha indosso è la prima caratteristica che notano le sue fan più assidue. Un completo dai colori chiari che richiama la totalità del cielo su Roma. I capelli accolti in un’acconciatura elegante che le delinea il viso alla perfezione. E con fare da turista porta al viso degli occhiali molto alla moda, ed abbastanza vistosi da ricordare vagamente la diva del cinema di Colazione da Tiffany, Audrey Hepburn.

In passato, prima che l’epoca del coronavirus avesse inizio, Valentina adorava viaggiare il più possibile. Postando al contempo gli scatti delle sue destinazioni improvvisate. Una delle ultime pubblicate sulla sua pagina, con tanto di giacca invernale e guanti, la mostra su un sognante ponticello nella città francese di Colmar, ai confini con la Germania.