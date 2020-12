Wanda Nara non si ferma e questa volta tira fuori il seno, immensa – FOTO

Wanda Nara fa impazzire i suoi follower pubblicando una fotografia in cui ha piazzato il suo magnifico seno in primissimo piano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Wanda Nara è decisamente inarrestabile sui social: la showgirl argentina continua a piazzare le sue splendide curve in primissimo piano, lasciando i suoi fan a bocca aperta. La moglie di Mauro Icardi è dotata di un fisico mostruoso e il suo décolleté fa sognare gli ammiratori.

Wanda, poco fa, ha fatto impazzire tutti i suoi follower mettendo in rete uno scatto in cui il suo seno è il protagonista indiscusso. La fotografia è uno spettacolo d’eros e d’amore. Se siete curiosi di guardare l’immagine, cliccate su successivo.

Wanda Nara immensa: seno in mostra

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Nonostante le temperature gelide, Wanda sa come far salire la temperatura del mondo dei social. La 34enne pubblica quasi tutti i giorni contenuti altamente bollenti e piccanti. Questa volta la nativa di Buenos Aires ha deciso di piazzare in primissimo piano il suo incredibile décolleté. La bellezza del suo viso non passa in ogni modo inosservata.

Il post ha già raccolto 84mila cuoricini e numerosi commenti. Gli utenti sono letteralmente in estasi e stanno commentando con enfasi ed entusiasmo. “Dicembre a Parigi”, ha scritto l’argentina in lingua inglese.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Wanda ha realizzato uno shooting favoloso senza veli in sella ad un cavallo. Le sue curve da sogno sono in bella mostra e fanno impazzire i fan. Le foto hanno fatto velocemente il giro del web e non solo: una battuta (infelice) di Luciana Littizzetto è finita in tribunale.