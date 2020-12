WhatsApp Apple Watch, come installare tramite iPhone su smartwatch

Come installare nuove app su Apple Watch tramite iPhone e in che modo interagire con WhatsApp su smartwatch, vediamo in che modo

Su Apple Watch è possibile installare le applicazioni che avete già scaricato su iPhone o almeno buona parte di esse. Ovviamente effettuando questa semplice procedura predefinita vi aspettate di ritrovarvi anche WhatsApp su smartwatch, ma così purtroppo non avviene. Il motivo è che l’app di messaggistica istantanea non ha, almeno per il momento, una versione dedicata e compatibile con lo wearable dell’azienda di Cupertino.

Come installare WhatsApp su Apple Watch tramite iPhone? Per il momento l’unica strada da seguire è quella di duplicare le notifiche dello smartphone sul dispositivo indossabile. In questa maniera si possono ricevere sull’iWatch tutte le notifiche arrivate sul Melafonino e quindi anche quelle di WhatsApp.

WhatsApp Apple Watch, come mettere l’app su smartwatch