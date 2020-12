Affari Tuoi: Carlo Conti e l’esilarante duo per la nuova conduzione

Stavolta il programma televisivo di Affari Tuoi vedrà un esilarante Trio alla sua conduzione, chi affiancherà Carlo Conti?

Stavolta i telespettatori della nuova stagione di Affari Tuoi non assisteranno ad una conduzione univoca, bensì avranno la possibilità di contare su un vero e proprio gioco di squadra. L’inizio delle nuove puntate in onda su RaiUno è previso per sabato 26 dicembre. Il celebre presentatore Carlo Conti non sarà solo. Sarà, invece, affiancato da altri due personaggi di spicco dell’attuale tv italiana. Scopriamo di chi si tratta.

Affari Tuoi: la nuova squadra dei tre conduttori

Un post condiviso da Nino Frassica (@ninofrassicaoff)

Le sei puntate delle 20.35 previste per la nuova edizione vedranno la partecipazione di un trio nella conduzione. Si tratta questa volta di Carlo Conti, Nino Frassica e Ubaldo Pantani. Il noto attore messinese, Nino, e l’imitatore adesso presente nel cast del programma sportivo di Quelli Che il Calcio, faranno da spalla al primo. Per quanto riguarda la scelta di Ubaldo è una decisione che porta con sè tanto di sperimentazione, mentre Nino è già reduce da altri lavori attuati in precedenza al fianco di Carlo.

Infatti, nella precedente esperienza de I migliori anni, Frassica aveva già testato la compagnia di Conti e i due si erano trovati molto bene a collaborare assieme su un solo palco.

Un post condiviso da Ubaldo Pantani (@ubaldo_pantani)

Adesso non resta che attendere la fine dell’anno per ricevere il feedback ufficiale da parte degli assidui telespettari del programma. Tra le altri novità si aggiunge il nuovo titolo Affari Tuoi-Viva gli sposi, che stavolta vedrà la partecipazione di alcune coppie di sposini a contendersi, per il tempo di due ore, i preziosi contenuti dei famosi pacchi Rai.