Aida Yespica, outfit aderente e curve in vista: bellezza innevata – FOTO

La modella e showgirl venezuelana, Aida Yespica si rilassa sulla neve e con il sole alle spalle: outfit aderente e forme “alpine” in vista

Sempre più bella e incandescente la modella e attrice venezuelana, Aida Yespica. Trascorre la maggior parte del suo tempo a contatto con la natura del momento. Che sia estate, autunno o inverno, poco importa perchè se a cambiare sono le stagioni, lei continua a convivere con una bellezza intramontabile.

Negli ultimi tempi, la diva sudamericana preferisce i riflettori dei socila network a quelli della tv di stato. Su Instagram, infatti “governa” con un fascino incantevole e tanto seguito tra gli ammiratori: ben 852mila. Dopo aver immortalato i migliori momenti casalinghi, tipici di una classica quarantena, termine molto usato in questo periodo, Aida si è distinta con classe e charme, nonostante le temperature in picchiata che si evincono dal paesaggio innevato.

Outfit “black&white” aderente e forme in vista sotto al top bianco super attillato. La Yespica ha fatto di nuovo il “pieno” di bellezza, catturando persino le attenzioni del sole all’orizzonte, tutto per lei in un’occasione imperdibile per i follower, stuzzicati dallo show calendaristico della venezuelana

Aida Yespica e il “tenero” ricordo di una persona davvero speciale