Allerta alimentare, ritirati tre prodotti da forno. Rischio chimico sempre presente

Il Ministero della Salute continua ad aggiornare la lista di prodotti ritirati dal mercato. Richiamati altri tre prodotti da forno per ossido di etilene

Il Ministero della Salute sta combattendo da qualche mese contro l’ossido di etilene presente nel sesamo importato dall’India e aggiorna quasi quotidianamente tutti i prodotti ritirati che lo contengono, principalmente quelli da forno.

Ricordiamo ancora una volta che l’ossido di etilene è un pesticida utilizzato in India come additivo per diminuire il rischio di formazione della salmonella nei semi di sesamo ma è stato utilizzato oltre i limiti e quindi è diventato cancerogeno per l’industria agroalimentare che ne fa utilizzo.

Le normative vigenti lo impongono a 0,05 mg al chilo mentre le dosi nei prodotti segnalati superano anche di mille dosi le quote stabilite.

I 3 prodotti da forno ritirati, i dettagli

Ritirati i Mini Grissini ai 7 Cereali del brand Aligrà, confezionati in vaschette da 500 grammi. I lotti interessati al fermo sono i seguenti:

Lotto di produzione L.2047, data di scadenza o termine minimo di conservazione 18/04/2021

Lotto di produzione L.2048, data di scadenza o termine minimo di conservazione 26/04/2021

I Ferraresi Grissini ai 7 Cereali del brand Antico Forno della Romagna, confezionati in sacchetti da 250 grammi. I lotti interessati al fermo sono i seguenti:

Lotto di produzione L.2046, data di scadenza o termine minimo di conservazione 11/04/2021

Lotto di produzione L.2047, data di scadenza o termine minimo di conservazione 20/04/2021

Lotto di produzione L.2048, data di scadenza o termine minimo di conservazione 26/04/2021

Lotto di produzione L.2049, data di scadenza o termine minimo di conservazione 30/04/2021

Per entrambi la ragione sociale dell’OSA ed il marchio del produttore sono i medesimi, Aligrà Srl, via dei Trasvolatori Atlantici n. 38-40, 44124 Ferrara.

