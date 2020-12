Ambra e l’amore con Renga, il dettaglio su di lui è dolcissimo

Ambra a distanza di tempo parla ancora di Renga e rivela un particolare molto dolce del loro rapporto, da favola

Ambra Angiolini vive un periodo particolarmente felice della sua carriera. È terminata giusto ieri sera la serie Mediaset che l’ha vista protagonista insieme a Giorgio Pasotti de Il silenzio dell’acqua in prima serata su Canale 5.

E poi è uscito da poco il suo libro ‘Infame’, nel quale racconta una pagina della sua vita rimasta fino ad ora inedita: i suoi problemi con la bulimia. Una sfida che Ambra ha vinto, motivo per cui ora ne parla con serenità.

Proprio di questo l’attrice romana ha parlato qualche settimana fa a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin. Nell’intervista inevitabili i riferimenti a Francesco Renga, il cantante che per 11 lunghi anni è stato al fianco di Ambra. Dalla loro relazione sono nati i loro due figli Jolanda e Leonardo.

Una storia ormai finita la loro ma che nella vita dell’attrice porta un peso non indifferente. Ora è felice al fianco di Massimiliano Allegri e ha ritrovato la serenità. Ma proprio su Renga Ambra ha raccontato un dettaglio molto dolce.

Ambra e l’amore con Renga: “Bulimico di sorrisi”

Ambra Angiolini abbiamo imparato a conoscerla giovanissima con i suoi esordi a ‘Non è la Rai’, ma da allora di strada ne ha fatta diventando una delle attrici e non solo più amate dal pubblico italiano.

La storia d’amore con Francesco Renga, tra i protagonisti del fortunato All Together Night, ha fatto sognare i fan per tantissimo tempo ed il loro addio non è stato facile da digerire. Di loro due inevitabilmente ancora si parla ed è stata proprio Ambra a consegnare a Silvia Toffanin un dolce dettaglio, un particolare della loro storia d’amore che racconta di quanto il loro amore sia stato forte.

Ora non sono più una coppia da tempo ma Ambra lo ricorda con piacere. I due hanno mantenuto un bel rapporto e ricordando gli inizi della loro relazione ha tracciato il ritratto di un Francesco Renga inedito.

“Francesco era bulimico di sorrisi, rideva sempre”, ha raccontato l’attrice a Verissimo. “Ho capito subito che avevamo qualcosa in comune. Ci siamo presi per mano e riconosciuti”, ha aggiunto. Poche parole ma d’impatto che descrivono bene quanto sia stato forte il loro legame.