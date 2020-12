Ambra Angiolini furiosa, il retroscena e la reazione. I dettagli

L’attrice tuona contro Mediaset tramite il suo profilo Instagram e difende il ‘Silenzio dell’acqua’, la fiction giunta al finale di stagione.

La protagonista della serie tv in onda su Canale 5 mostra la sua disapprovazione nei confronti delle scelte di Mediaset nei confronti de ‘Il silenzio dell’acqua‘.

Ambra infatti non ci sta e si risente esprimendo il suo dissenso riguardo l’orario di inizio della fiction in onda dopo ‘Striscia la notizia‘.

Ieri sera è andata in onda l’ultima puntata ma non ha raggiunto lo share sperato: contemporaneamente andava in onda su Rai uno ‘Stanotte con Caravaggio‘ che ha conquistato il 14.1 percento di share mentre ‘Il silenzio dell’acqua’ non supera il 10.9 per cento.

Le motivazioni Ambra le addita principalmente alle scelte aziendali di Mediaset e si è mostrata polemica in più occasioni difendendo la serie che la vede protagonista.

Ambra Angiolini contro Mediaset

Già in un post di qualche giorno fa la Angiolini aveva ironizzato su delle decisioni che secondo lei penalizzavano ‘Il silenzio dell’acqua’ e infatti nella didascalia di uno dei suoi post ha scritto: Chi è stato? Aspetto voi per risolvere il caso … STASERA SU CANALE 5 alle 21:40 “ IL SILENZIO DELL’ACQUA 2” il “ GF VIP “ ed anche “ ALL TOGETHER NOW”.

Infatti la fiction aveva traslocato dal venerdì al mercoledì non giovandole poiché in tal modo è scesa ulteriormente al di sotto del 10 per cento di share.

Nelle stories Instagram di oggi ha proseguito poiché la puntata di ieri di ‘Striscia la notizia’ è finita troppo tardi e conseguentemente ‘Il silenzio dell’acqua’ è iniziato alle 22.

“Ma perché non iniziamo direttamente alle dieci e mezzo a questo punto? Tanto è un thriller, che problema c’è?! La gente non deve stare sveglia per seguirlo! E’ pure l’ultima puntata, grazie!“, tuona l’ex moglie di Francesco Renga.

Non l’ha presa bene dunque Ambra Angiolini che critica aspramente tale decisioni difendendo a spada tratta la fiction che non ha avuto il successo sperato.