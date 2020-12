Amici, Maria De Filippi costretta ad intervenire: “È mortificante…”

Maria De Filippi costretta ad intervenire in diretta al talent Amici. Le sue parole tuonano prepotentemente sui diretti interessati. Cos’è accaduto?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria De Filippi (@mariadefilippiiof)

Maria De Filippi è stata costretta ad intervenire ad Amici, il talent da lei ideato e portato avanti ormai da tantissimi anni, per un evento spiacevole. Nella fattispecie, la conduttrice si è trovata a dover affrontare in prima persona una questione che lei stessa ha definito mortificante ma necessario per ripristinare l’ordine. Un forte rimprovero della De Filippi ai ragazzi del talent per la scarsa pulizia. La casa occupata dai ragazzi infatti era fatiscente e male odorante, tanto da manifestare tutto il suo disappunto: “Non fate una bella figura. Non farà onore a nessuno, quelli che non contribuiscono alla pulizia dovrebbero mettersi una mano sulla coscienza”. Maria De Filippi è intervenuta in quanto la produzione del programma che ogni anno ricordiamo, sforna tantissimi artisti, si è accorta di questa negligenza da parte dei giovani concorrenti. “È mortificante da parte mia farvi questo discorso”, esordisce così la conduttrice.

LEGGI ANCHE->Al bano: rivelazione dopo tanti anni: “Quel presagio inquietante”

Maria De Filippi, rimprovero in diretta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

LEGGI ANCHE->Valentina Muntoni condivide il primo piano del basso ventre, la perfezione-FOTO

Seppur mortificante per Maria ricorrere al gesto estremo del duro rimprovero, la conduttrice ha comunque scelto di mandare in onda nel daytime di Amici su Canale 5 questo momento. La produzione era venuta a conoscenza della sporcizia in quanto un membro dello staff si era introdotto a casa dei ragazzi per cercare insieme un oggetto smarrito. “Un televisore, frigo sempre pieno, un piano, guardaroba. Perché si deve arrivare a questo?”

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Maria De Filippi ha ricordato le fortune che hanno i ragazzi, visti soprattutto i periodi delicati nel quale ci si trova.