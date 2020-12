Amici: nuova docente da Maria De Filippi, chi è la new entry

Ad Amici di Maria de Filippi arriva una nuova docente. Si definisce un po’ mamma e un po’ maestra, gli alunni sono per lei dei figli

Una chiamata inattesa quella che Maria de Filippi ha fatto a Lorella Cuccarini, ma a quanto pare la regina di Mediaset la vuole accanto a lei nella sua squadra di Amici. Infatti la conduttrice di Ballando con le stelle è pronta ad entrare a far parte della scuola e sarà la nuova docente del programma. Il ballo con lei avrà tutto un altro sapore e gli alunni potranno confrontarsi con una delle più esperte. “Ci metto la mia esperienza personale e quella di mia madre” afferma la Cuccarini.

Amici, Cuccarini nuova docente: come si presenta?

Lorella Cuccarini si è presentata nella seconda puntata di Amici come la nuova professoressa di ballo della scuola. Quelle che sta provando in questi giorni sono emozioni uniche, mai provate fino ad ora, così l’insegnante si presenta ai suoi alunni: “Ci metto la mia esperienza personale – ha spiegato in un’intervista a Chi – e quella di madre. Quando mi trovo di fronte a questi ragazzi così giovani, con le loro fragilità, li guardo come dei figli – poi continua – Allora non solo li redarguisco, ma cerco di motivarli. E anche di coccolarli”. Già dai primi episodi la Cuccarini ha capito l’approccio di questi ragazzi sottolineando che le cose sono cambiate da quando era lei una studente. Secondo la docente le nuove generazioni hanno paura di sbagliare e per questo non si mettono in gioco come dovrebbero.

Per la ballerina e ormai insegnante questa esperienza di Amici è una grande opportunità: un allineamento dei pianeti.