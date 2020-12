Beatrice Valli, backstage sensuale del suo ultimo progetto – VIDEO

Beatrice Valli svela il backstage del suo ultimo progetto – la copertina sulla rivista Grazia – semplicemente magnifica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BEATRICE VALLI (@vallibeatrice)

25anni, imprenditrice digitale…Beatrice Valli è sicuramente una donna in carriera invidiabile. Ma non solo, mamma di tre splendidi bambini e partner del modello Marco Fantini riesce a condurre uno stile di vita stupendo tra i numerosissimi impegni, sia personali che familiari. Un impegno costante che ha fatto aggiudicare a Beatrice una copertina sulla rivista Grazia, la quale per l’occasione – fine anno 2020 – ha dedicato sei copertine a sei donne che si sono distinte per l’impegno online. Beatrice Valli condivide su Instagram il suo backstage; il video che comprende diversi outfit. Da un abito nero lungo sotto il ginocchio e arricchito da delle frange dorate sulle spalle, a quello che poi sarà l’outfit scelto per la copertina: un abito scollato sulle tinte viola a cui l’influencer ha abbinato – coraggiosamente – dei collant rossi semi-coprenti. E per finire, un sandalo dorato, cha fa molto Capodanno. Capelli sciolti e sorriso contagioso. Stupenda.

LEGGI ANCHE->Elenoire Casalegno, sulle ali della libertà e in costume da bagno: stupenda – FOTO

Beatrice Valli, pizzo rosso e trasparenze. L’appello a Marco

Vai su successivo per vedere le foto di Beatrice