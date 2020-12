La bellissima Diletta Leotta fa sognare tutti i suoi followers!

La splendida conduttrice, nonchè influencer con più di 7,2 milioni di seguaci, posta di nuovo, facendo innamorare tutti i suoi followers!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Nella foto la vediamo sulla copertina di Postalmarket con un sorriso smagliante, degli occhioni scuri travolgenti e dei folti capelli biondi con i boccoli.

La foto è stata postata da meno di un’ora e già esplode di commenti e mi piace, con oltre 60.000 like.

Il pubblico della Leotta non è però esclusivamente maschile come si pensa, anzi il nuovo post è intasato da apprezzamenti positivi pubblicati da ragazze, come quello della fantastica cantante Elodie, che le scrive: “mito“.

Diletta Leotta crea dipendenza!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Giulia Diletta Leotta nasce a Catania il 16 agosto del 1991 e dal 2011 ci fa sognare non solo durante le trasmissioni televisive e radiofoniche, ma anche sui social, dove è attivissima; nei videoclip musicali, ad esempio quelli delle canzoni “Faccio quello che voglio” di Fabio Rovazzi e “On Demand” di Benji & Fede ft. Shade; o ancora nelle pubblicità di DAZN (2018), Youth Milano (2018), Kia (2018-2019), Wind Tre (2019), Parmigiano Reggiano (2019), Intimissimi (2019), Upower (2020) e nel nuovo film “7 ore per farti innamorare” di Giampaolo Morelli.

Tutti l’abbiamo sempre vista solare ed energica e, grazie anche al suo essere sempre briosa, le è stato conferito il Premio nazionale Andrea Fortunato categoria giornalismo nel 2017.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Insomma non c’è dubbio: il fascino e la sensualità che ha non la fanno passare mai inosservata!