Coniugi fatti a pezzi: scoperta l’origine dei cattivi odori a casa del figlio

Cadaveri dei coniugi finiti a pezzi in valigia, i vicini del figlio: “I cattivi odori in garage a causa dei cani”

Nuove notizie arrivano dalla macabra vicenda dei coniugi di origini albanesi uccisi e fatti a pezzi. I due sono stati ritrovati in quattro valigie, anche se potrebbe spuntarne anche qualche altra visto che mancano ancora delle parti dei corpi. Nelle ultime ore i sospetti e l’attenzione degli investigatori si erano concentrate su alcuni cattivi odori che provenivano dalla casa del figlio, che al momento è rinchiuso in carcere proprio a Firenze. La casa si trova tra Scandicci e Firenze. Precisamente, a via del Pantano numero 16. Proprio da Scandicci erano scomparsi nel 1015 i genitori del ragazzo, ora in carcere, i coniugi poi ritrovati a pezzi a distanza di cinque anni. L’appartamento situato al secondo piano era dotato anche di garage. Spesso i vicini avevano sentito cattivi odori provenienti dal garage. Questo aveva incuriosito le indagini, poi la scoperta.

Coniugi fatti a pezzi, scoperto il motivo dei cattivi odori della casa

Il cattivo odore proveniva dai cani. La testimonianza arriva dal vicinato, come riporta La Nazione: “L’odore derivava solo dai cani – dichiarano – un maschio e una femmina adulti che facevano continuamente nuove cucciolate. Gli animali stavano solo in casa e in garage, anche dieci per volta, non venivano mai portati fuori e la puzza era terribile. Nulla a che fare però con il possibile odore di un cadavere“. Questo è quanto dichiarato agli inquirenti negli anni scorsi, quando i corpi ancora non erano stati ritrovati. Oggi gli stessi vicini non hanno dichiarazioni da fare, afferma La Nazione.

Intanto quella casa, che era stata presa in affitto dalla fidanzata del ragazzo, è stata ora venduta ad altri proprietari. Per Scandicci, così, la vicenda è chiusa. Non ci sono altri collegamenti con quanto poi sta venendo fuori dalle valigie ritrovate, che ora ammontano a quattro.