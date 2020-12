Conoscete il papà di Fedez? Chi è e cosa fa nonno Franco

Conoscete il papà di Fedez? Lui è Franco Lucia, nonno molto presente per il piccolo Leone. Ma scopriamo di più su di lui

Fedez è uno dei personaggi più discussi del momento, attaccato da più fronti per la sua azione benefica portata avanti negli ultimi giorni. Non bastavano le frecciate arrivate da Fabio Volo, ora si aggiunge anche Selvaggia Lucarelli e molti altri.

Ma Fedez oltre le polemiche è un ragazzo normale, un ragazzo venuto dal nulla che si è costruito tutto da solo, cosa che lui spesso ricorda. E come lui anche i suoi genitori sono persone perbene. Conoscete il papà di Fedez, il nonno Franco del piccolo Leone?

Lui è Franco Lucia, marito di Annamaria Berrinzaghi, due genitori molto presenti e importanti nella crescita artistica del marito di Chiara Ferragni ma mai invadenti, tanto che di loro si sa davvero poco.

Abbiamo visto maggiormente proprio nonno Franco al fianco del figlio nel primo lockdown quando è rimasto per tutto il periodo di chiusura forzato in casa a Milano con lui. Ma conosciamolo meglio.

Conoscete il papà di Fedez? Tutto su Franco Lucia

Dicevamo che il papà di Fedez è stato essenziale nella sua carriera, soprattutto agli inizi. È stato proprio il rapper, marito di Chiara Ferragni, lo ha raccontato nella sua intervista a Maurizio Costanzo. Qui Federico Lucia ha parlato a cuore aperto del suo papà.

Un uomo semplice, che ha sempre lavorato in modo dignitoso. Fedez ha ricordato le difficoltà che nonno Franco e tutta la famiglia hanno affrontato per acquistare un bar. Una vita comune, come quella di molte famiglie italiane, senza eccessi e lusso, anzi.

Proprio il rapper ha raccontato di non essere mai andato in hotel per le vacanze di famiglia, ma sempre in campeggio. Il primo hotel della sua vita, lui ed i suoi genitori, lo hanno provato quando è diventato famoso.

Ma cosa fa il padre di Fedez? È stato un orafo e ora si diverte a fare il nonno e lo chef di casa. “Da mio padre ho preso la capacità di vendere – ha detto il rapper – Lui è un ex orafo ed era bravo in questo”.

Oggi che ha messo da parte il lavoro di orafo nonno Franco si dedica a fare il nonno di Leone e presto anche della sua sorellina. Inoltre è anche un ottimo cuoco. L’abbiamo imparato a conoscere durante il primo lockdown proprio a casa di Fedez e della sua Chiara.

È rimasto con loro tutto il tempo e si è dilettato a cucinare tante buone prelibatezze per loro e a giocare con il suo nipotino. Il suo profilo Instagram è praticamente pieno di piatti gustosi e succulenti.