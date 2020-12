Elenoire Casalegno, sulle ali della libertà e in costume da bagno: stupenda – FOTO

L’ex modella italiana, Elenoire Casalegno fa sognare i follower di Instagram, pubblicando una foto in costume da bagno: che fisico!

L’attrice savonese, Elenoire Casalegno incanta i follower di Instagram con una “proposta” al sole davvero mozzafiato. La sua limpidezza ha sfiorato il cielo, osannando dapprima il tema della libertà, poi mettendo in risalto un fisico a dir poco scolpito.

“Che cosa è l’amore?” – si interroga tra i follower, sempre sul “pezzo” per le picture ideas dal sapore sensuale e naturale. E’ diventata nota al pubblico, grazie alla relazione avuta con il critico d’arte e politico, Vittorio Sgarbi. Grazie all’amore è riuscita ad entrare nel cuore dei produttori del grande schermo, che l’hanno posizionata senza remore al fianco delle maggiori icone di spicco della tv italiana, come Raimondo Vianello, durante le trasmissioni sportive. E insieme al duo satirico Massimo Lopez-Lello Arena su “Scherzi A Parte”.

Prima dell’avvicendamento sulla Rai, posa per il calendario Maxime, fino ad arrivare ai giorni nostri e più precisamente nel 2016, dove le semifinali del Grande Fratello Vip le vietano di alzare il trofeo del reality

Elenoire Casalegno, una “bomba” di purezza e sensualità su Instagram: bellissima

La regina delle Vip, meglio conosciuta come attrice professionista, Elenoire Casalegno non si è risparmiata per l’ennesimo progetto da Lady glamour sotto i riflettori. L’ex modella aveva davvero tutti gli ingredienti per poter recitare un ruolo di spicco nel mondo dello spettacolo. Dai calendari di stampo erotico alle continue apparizioni in tv, la carriera della diva savonese è stata un turbillon di esperienze, sempre in crescendo.

Come se non bastasse ha arricchito ogni iniziativa di fantastici mostre calendaristiche dove spazia e domina incontrastante con la sua dinamica bellezza. Dopo la partecipazione a tante rassegne televisive, il concetto di fascino di Elenoire non è affatto tramontato, anzi è la stessa savonese che si rende protagonista di un’emigrazione via social.

Su Instagram, Elenoire ha ottenuto il massimo dei consensi, con ben 810mila ammiratori al seguito. Tra un primo piano di fascino mozzafiato e l’altro arriva il dispiegamento delle “ali della libertà”. Elenoire perde la “bussola” dell’amore e si inventa un aeroplanino con le braccia, alimentando le proprie fantasie di pensiero.

I follower giudicano la sua meravigliosa bellezza in costume da bagno e con un fisico a dir poco “scolpito”, imitando il gesto e provando insieme a lei, sensazioni fantastiche, tipiche dei sogni più stravaganti, dove la mente può arrivare