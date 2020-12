Eleonora Boi. La giornalista sportiva infiamma il web con scatti semplici ma carichi allo stesso tempo di bellezza e genuinità

C’è stato un tempo in cui il calcio era un prerogativa prettamente maschile. Le donne erano letteralmente tagliate fuori o giudicate poco competenti riguardo quest’affascinante mondo sportivo.

La musica è finalmente cambiata. Già da parecchio tempo ormai le trasmissioni che si occupano di questo ambito, una volta così settorializzato, adesso vedono protagoniste delle signore di tutto rispetto che la sanno davvero lunga. Competenti, attente, divertenti e, dobbiamo ammetterlo, anche bellissime. Ilaria D’Amico, Diletta Leotta, Giorgia Rossi, Paola Ferrari (solo per citarne qualcuna) hanno sdoganato vecchi ed antiquati pregiudizi.

Largo alla nuova linfa di giornaliste sportive che stanno prendendo piede sempre di più. Tra queste non possiamo non citare Eleonora Boi. Classe 1986, nativa di Cagliari, sta facendo breccia nel cuore dei tifosi italiani. Il suo profilo Instagram conta 775mila follower (in ascesa) e sta incrementando la sua popolarità anche grazie alle dirette sulla piattaforma Twitch. L’argomento preferito? Il calcio ovviamente.

Eleonora Boi: una bellissima novità

La giornalista sportiva ha una laurea in Scienze Politiche ma ha sempre strizzato l’occhio al mondo dello spettacolo. Ha partecipato al concorso di Miss Italia ma il calcio è entrato con prepotenza nella sua vita.

Trasferitasi a Milano, dopo l’assunzione Sportitalia, si è fatta notare parlando soprattutto di calcio mercato. Nel 2014 infatti è entrata nella redazione di Premium Sport.

Il 7 dicembre 2020 è diventata mamma di Anastasia, figlia nata dall’unione con Danilo Gallinari, cestista italiano che milita nell’NBA come ala degli Atlanta Hawks.

Occhi di ghiaccio, un espressione invitante e a 10 giorni dal parto è già tornata in splendida forma e a lavoro. Invita i suoi follower a seguirla su Twitch. Il calcio e la Serie A non attendono.