Elisa Visari sdraiata sul divano con delle gambe infinite, spettacolo-FOTO

Bellissima la nuova fidanzata di Andrea Damante, Elisa Visari sul divano sdraiata con le sue gambe infinite

La nuova fiamma di Andrea Damante è davvero magnifica, condivide una foto su Instagram in cui appare stupenda sdraiata sul divano con le lunghe gambe scoperte. La modella e attrice Elisa Visari è la nuova fidanzata di Damante. I due sono appena tornati da un viaggio a Dubai, quello che lui doveva fare con Giulia De Lellis.

Infatti tra una spiaggia e l’altra c’era anche Giulia De Lellis con il nuovo compagno Carlo Beretta. Entrambi non hanno voluto rinunciare al viaggio anche affrontando il rischio di incontrarsi con i rispettivi partner.

La Visari a Dubai con Damante fa a gara con la bellezza

L’attrice appare bellissima tra le dune di sabbia di Dubai, a fotografarla è il suo compagno Andrea Damante. Le sue foto sono tutte romantiche, semplici e vere. Immortalano davvero dei momenti unici di una vacanza importante. Se paragoniamo invece le foto della De Lellis ovviamente vediamo contenuti molto diversi, scatti posati e pensati bene per impressione il popolo di Instagram. Lei è sempre alla ricerca dello scatto e della location cosiddetta “Instagrammabile”, ossia un contenuto da lanciare in pasto al web ottenendo moltissimi consensi e facendosi notare.

Infatti c’è ben poco di spontaneo nei scatti dell’influencer, ogni foto è studiata a tavolino e di solito c’è sempre un marchio in mostra. Di diverso avviso è la Visari a cui non interessa cercare lo scatto perfetto ma quello più vero e romantico, almeno così pare. D’altronde bisogna dire che Instagram per la De Lellis è la principale fonte di lavoro, pertanto è giusto che i suoi scatti siano indirizzati a collaborazioni.

La Visari invece è un’attrice e modella, non ha quindi bisogno di cercare collaborazioni anzi sono loro che cercano lei. Nel suo profilo infatti la vediamo posare per marchi di un certo rilievo come Chopard per gioielli e orologi e anche per il noto marchio di moda Miu Miu.

Appare anche su alcune copertine importanti come L’Officiel e Marie Claire. D’altronde con quei occhi verdi e quel sorriso incantevole come possono non sceglierla i marchi più importanti. Insomma Damante ha avuto decisamente buon occhio e si è consolato bene dopo la De Lellis.