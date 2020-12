La Gregoraci condivide una foto in cui appare con un abito stupendo che lascia scoperte le gambe, è da capogiro

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Elisabetta Gregoraci è una bellezza senza tempo, appare magnifica in un abito satinato color cipria che lascia le gambe scoperte ed è senza spalline. Ad accompagnare l’incantevole vestito ci sono dei tacchi a spillo color platino. Nella didascalia la bella conduttrice scrive:”Un sorriso è una curva che raddrizza tutto…buongiorno a tutti voi”. Appare infatti sorridente e raggiante.

LEGGI ANCHE>>>Paola Di Benedetto bellissima stringe tra le braccia un nuovo membro della famiglia-FOTO

Elisabetta Gregoraci è finalmente tornata tra le braccia del suo amato bambino

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Elisa Visari sdraiata sul divano con delle gambe infinite, spettacolo-FOTO

La Gregoraci è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip ormai da più di una settimana ed è finalmente tornata dal suo bambino, Nathan Falco. La conduttrice ha scritto in un post dell’emozione provata per aver riabbracciato il suo piccolo. Scrive:”Ciao ragazzi, come state? io piano piano sto tornando alla quotidianità..quando ho riabbracciato mio figlio è stato un momento da togliere il fiato. Volevo ringraziarvi ancora tantissimo per il supporto e l’affetto che mi avete dimostrato in questi mesi..vi voglio bene! Un forte abbraccio virtuale”.

La Gregoraci è contenta di essere tornata, non poteva passare le feste natalizie senza suo figlio. Lunedì è apparsa nuovamente nello studio del Grande Fratello Vip e ha avuto ancora una volta un confronto con Pierpaolo. Non cessano infatti i discorsi sulla loro presunta storia mai iniziata al Grande Fratello Vip. L’ex velino infatti da quando Elisabetta è andata via, ha continuato a parlare di lei anche con termini non particolarmente piacevoli. Ha infatti fatto intendere che la Gregoraci non è mai stata chiara con lui e che quindi lo avrebbe preso in giro.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Alla Gregoraci non è piaciuto affatto che si sia detto questo di lei, sopratutto perché a dirlo è stato proprio Pierpaolo. Però si sa quando c’è un cuore spezzato purtroppo la bocca parla e ferisce. Chissà se i due quando anche Pierpaolo sarà uscito, avranno modo di vedersi davvero e chiarire in privato le loro posizioni.