Eros Ramazzotti, ritorno di fiamma con Marica Pellegrinelli?

Sembra esserci un riavvicinamento tra Eros Ramazzotti e la ex Marica Pellegrinelli, i due sarebbero stati visti insieme. I dettagli

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marica Pellegrinelli (@maricapellegrinelli)

Sembra che Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli siano tornati insieme. La bomba è stata lanciata dal settimanale “Chi” che rivela particolari inediti sui due che tutti credevamo ormai divisi per sempre.

La separazione a luglio 2019 dopo un periodo burrascoso per loro. Sono tornati insieme quindi? Sì, a quanto riferisce il direttore del giornale di gossip Alfonso Signorini. Il direttore scrive che nell’ultimo periodo Eros e Marica hanno riallacciato profondi rapporti e ora sarebbero insieme nella stessa casa.

Dopo aver detto addio a Charley Vezza, Marica è tornata con il suo amore. Mesi dopo la loro rottura, la donna aveva dichiarato: “Gli amori non finiscono. Io amo Eros, ma a un certo punto ti rendi conto che l’amore ti deve fare star bene e se non ti porta a essere felice e a realizzarti forse è meglio cercarlo in un’altra forma”.

LEGGI ANCHE –> Fabio Volo attacca Fedez: “Beneficenza ostentata”. La replica al veleno del rapper

Eros e Marica, per Signorini vivrebbero nella stessa casa

LEGGI ANCHE –> Sapete quanto guadagna Fedez? La cifra è da capogiro

Parole che all’epoca hanno fatto sperare i fan della coppia e ora potrebbero assumere un significato più concreto. È torna quella favola quindi? “Al momento, Eros e Marica hanno rotto il muro del silenzio e ripreso a vivere insieme da separati in casa e con il sorriso. Lei ha riallacciato i suoi rapporti in modo fortissimo con Eros”, scrive Signorini su “Chi”.

I diretti interessati non hanno rilasciato nessuna dichiarazione per ora, ma per i fan del cantante potrebbe essere una buona notizia per questo Natale 2020. Ricordiamo che Eros e Marica hanno due figli, Raffaela Maria e Gabrio Tullio, e forse questo riavvicinamento è dovuto anche al fatto che vorrebbero vivere insieme come una vera famiglia.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eros Ramazzotti (@ramazzotti_eros)

Anche sulle loro pagine Instagram al momento non emerge nulla di rilevante, staremo a vedere nelle prossime settimane. La modella, attivissima sui social, non parla della sua vita privata, gli occhi sono però puntati tutti su di loro e prima o poi si lascerà scappare qualcosa.