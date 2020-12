Fedez, parole al veleno degli “amici” opinionisti: “Ha qualche problema”

Il cantante rapper milanese, Fedez è finito sotto l’occhio del ciclone della critica per un gesto di beneficenza, poco umanitario

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

Il 2020 per il cantante Fedez è stato un anno diverso dagli altri, all’insegna del nemico pandemico che tuttora affligge i pensieri e le giornate degli italiani. Per questo motivo, il compagno dell’imprenditrice alla moda, Chiara Ferragni ha deciso per l’ennesima volta di scendere sul campo di battaglia e intervenire di persona per sopperire, almeno in parte alle famiglie più colpite economicamente

Il gesto di Fedez però non sembra andare giù ad alcuni “detrattori” dei personaggi Vip e il loro stile di vita smodato. Dopo la campagna di beneficenza in ausilio all’intera popolazione, il cantante rapper, questa volta è sceso a patti con la vita dei follower e ha deciso di intervenire in prima persona a distribuire “ossigeno” in denaro, per risollevare sorti ormai compromesse.

Una campagna di distribuzione economica privata, dal valore di 1.000 euro alle famiglie selezionate nel sondaggio lanciato qualche giorno fa. Un secondo gesto di beneficenza, condotto a bordo della sua lussuosa “Lamborghini” e tra le polemiche di alcuni opinionisti tv

LEGGI ANCHE —–> Sapete chi è la mamma di Fedez? Tutto su Annamaria Berrinzaghi

Fedez e i contrariati alla politica di beneficenza “privata”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Selvaggia Lucarelli (@selvaggialucarelli)

LEGGI ANCHE —–> Rosario Fiorello da Sanremo all’incubo: un tormento per lo showman

L’iniziativa di Fedez di questi giorni non è passata inosservata ai follower del rapper, che sono accorsi sulla sua pagina per approfittare dell’iniziativa di cartello. Ma il gesto del compagno di Chiara e papà di Leone non è andato affatto giù ad alcuni opinionisti tv, che come delle vere e proprie “arpie” hanno messo alla gogna mediatica il “malfattore” delle beneficenze.

Tra i personaggi vip che non hanno risparmiato la critica a Fedez ci sono Selvaggia Lucarelli e Fabio Volo. La prima ha condannato il tour a bordo della “Lamborghini”, con virgolettati al vetriolo del tipo “Ha qualche problema” oppure “un gesto che non ha nulla a che fare con il bene” o ancora “Questo si chiama show ed è ben altra cosa!”.

Come se non bastasse, anche lo sceneggiatore e attore televisivo, Fabio Volo ha deciso di intervenire “punzecchiando” l’iniziativa attraverso una battuta ironica: “Aspettate, ora scendo un attimo giù e aiuto la vecchietta ad attraversare la strada”. Così Volo ha aperto un sondaggio tra i telespettatori, cercando di raccogliere pareri affini al suo pensiero.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

Qualche ora più tardi, Fedez è intervenuto in prima persona, dispiacendosi del fatto che una presa di posizione del genere abbia generato così tanto scompiglio, pur facendola a fin di bene. “La prossima volta magari prenderò la metro, anzichè la mia auto” – ha concluso il rapper, ricambiando i “denigratori” della sua immagine con la stessa moneta