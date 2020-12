Francesca Brambilla è inarrestabile sui social network: la modella e showgirl ha postato una foto incredibile in cui indossa un costumino striminzito.

Francesca Brambilla è una donna bellissima e affascinante. La Bona Sorte del programma di successo ‘Avanti un altro’ è seguitissima sui social network: il suo account Instagram vanta ben 1 milione di follower. La nativa di Bergamo è dotata di un fisico mostruoso e le sue curve mandano in estasi i numerosissimi ammiratori.

Francesca, poco fa, ha messo in mostra il suo corpo da brivido con uno scatto spaziale. La ragazza indossa un costume estremamente sexy che mette in risalto le sue forme. Se siete curiosi di guardare l’immagine, cliccate su successivo.

Francesca Brambilla spaziale in costume: che fisico!!

Francesca ha paralizzato il mondo dei social network con una foto da cardiopalma. La 28enne indossa un costumino estremamente piccante che fa fatica a contenere le sue curve. Il suo lato A lascia a bocca aperta i numerosissimi ammiratori. La bellezza del suo viso è straordinaria.

Il post ha già raccolto in poche ore 60mila cuoricini. “Sei uno spettacolo per i miei occhi”, “Wow sei bellissima”, “Pura poesia”, “Sei sempre la più bella del reame”, “Irresistibile”, “Da togliere il fiato”, si legge tra i commenti.

La classe 1992, da alcuni giorni, sta postando i suoi scatti in costume. La ‘Bona Sorte’ di Avanti un altro, qualche giorno fa, ha messo in mostra il suo favoloso fondoschiena con una fotografia in cui indossava un perizoma fantascientifico.