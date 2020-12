GF Vip, Pierpaolo Pretelli, la confessione choc sulle donne. Il crollo, poi le lacrime

Pierpaolo Pretelli ha confessato a Malgioglio e Zelletta le sue difficoltà relazionali con l’altro sesso, dopo la confessione il pianto disperato

Lo spirito nero di un nuovo possibile lockdown natalizio sembra farsi sentire anche dentro la casa del Grande Fratello Vip, dove in queste ore sembra persistere una cappa di negatività e forte crisi. Anche il gieffino Pierpaolo Pretelli sembra stia accusando il colpo in preda a uno sconforto esistenziale si è lasciato andare a confessioni molto intime con gli altri compagni di avventura.

Dopo l’addio settimana scorsa da parte di Elisabetta Gregoraci e la fine di quella che avrebbe potuto essere una bellissima storia d’amore viste le aspettative iniziali da entrambe le parti, il modello si è aperto e ha confessato il suo malessere a Cristiano Malgioglio e Andrea Zelletta. Pretelli ha parlato della sua frustrazione verso le donne e non è riuscito a contenere le lacrime.

Pretelli parla del suo rapporto con le donne e scoppia in lacrime

“Ho un blocco con le donne, non riesco ad andare avanti. Magari dura uno, due mesi, poi basta…”, ha confidato Pierpaolo, single da due anni dopo la fine della lunga e importante relazione con la madre di suo figlio Leonardo, Ariadna Romero. Spiega che non è più riuscito ad innamorarsi, ha un blocco.

“Con Elisabetta non è proprio partita…”, ha poi aggiunto Pierpaolo replicando Zelletta che cercava di rassicurarlo che ciò che avevano visto tutti era qualcosa di più di un semplice trasporto. “Non c’è qualcosa di non risolto, semplicemente non hai trovato la persona giusta“.

“Forse sono distruttivo per la coppia. Io sono uno che dà tanto, ma allo stesso tempo sono pesante”, ha affermato ancora: “Pretendo tante attenzioni e certezze perché fondamentalmente sono insicuro. Mi blocco perché non riesco a innamorarmi”.

Anche Malgioglio ha cercato di calmarlo, “Può esserci l’amore tra due mondi diversi, ma lei voleva un ragazzo a cui appoggiarsi. Si era molto affezionata a te, mentre tu provavi qualcosa di più. Se lei ha giocato con i sentimenti penso sia terribile ma non voglio credere che l’abbia fatto”, ha affermato Cristiano.

Poi le lacrime improvvise e copiose quando questo gli ha suggerito di non essere troppo critico verso sé stesso. “Non devi piangere. L’amore arriva quando meno te lo aspetti”.