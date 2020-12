Nelle ultime settimane sono circolate molte voci riguardo a un ripescaggio e un secondo prolungamento del GF Vip: Alfonso Signorini è intervenuto a chiarirle

Dopo la notizia del prolungamento del Grande Fratello Vip -che finirà a febbraio e non più questo mese- Alfonso Signorini ha fatto chiarezza su alcune notizie che avevano iniziato a circolare nelle ultime settimane. In primis la possibilità di allungare ulteriormente la messa in onda del reality, facendo slittare la finale a marzo. Il conduttore esclude a priori che questo accada. “Il GF va in onda due volte a settimana e più di questo a un programma non si può chiedere, quindi lo escluderei” ha dichiarato durante un’intervista video. La finale avverrà il 15 febbraio.

La notizia di dover rimanere in casa due mesi in più ha già provato profondamente i concorrenti entrati a settembre. Due di loro, Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci, seppur molto amati dal pubblico hanno deciso di non rinnovare il contratto a differenza dei loro compagni che passeranno le feste nella casa più spiata di Cinecittà.

Non ci sarà nessun ripescaggio, venerdì le ultime quattro entrate

Un’altra voce che sembrava farsi sempre più insistente era quella di un ripescaggio tra gli ex vip eliminati. La possibilità di rivedere in casa uno dei concorrenti usciti aveva incuriosito il pubblico che si dichiara già pronto a sostenere i propri preferiti. Anche questo però non accadrà. “Non ci sarà alcun tipo di ripescaggio, è una fake news. Non sono previsti e non sono mai stati presi in considerazione“, ha dichiarato Signorini. Il cast si completerà ufficialmente con gli ultimi quattro nuovi ingressi che avverranno nella puntata di venerdì 18 dicembre.

Dopo l’ingresso di Filippo Nardi, Samantha De Grenet e Sonia Lorenzini, i concorrenti dovranno dare il loro benvenuto a quattro nuovi partecipanti. Entreranno nella casa Cecilia Capriotti, già nota per essere stata all’Isola dei Famosi e Carlotta Dell’Isola, sconosciuta ai più che si è fatta conoscere nell’ultima edizione di Temptation Island. Non ci sarà invece Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra, la cui entrata è stata annullata all’ultimo. Infine altri due uomini varcheranno la porta rossa: Andrea Zenga e Mario Ermito.

Alfonso ha confermato che non ci saranno ulteriori ingressi. Il cast sarà così al completo e il GF Vip potrà dare inizio a una “seconda stagione”, come in molti hanno iniziato a definirla.