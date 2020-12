Giorgia Rossi, eleganza e sensualità: il completo attillato fa furore – FOTO

Giorgia Rossi da urlo, la popolare giornalista sportiva di Mediaset in scatti sempre più accattivanti sul suo profilo Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Rossi (@giorgy0506)

E’ ormai la padrona di casa incontrastata degli studi sportivi di Mediaset. La giornalista Giorgia Rossi nelle sue apparizioni a ‘Pressing’, sia nelle edizioni di campionato che quelle relative alla Champions League, è una presenza ormai ben nota agli appassionati e soprattutto molto gradita. Molto competente ma anche estremamente affascinante, la 33enne è diventata una celebrità anche sul web, con un profilo Instagram molto seguito ed un vero testa a testa a distanza con Diletta Leotta per conquistare il cuore degli sportivi italiani.

Giorgia Rossi, bella da impazzire: la posa seduta e in attesa è più affascinante che mai

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Rossi (@giorgy0506)

Tour de force prenatalizio per il campionato ma anche per la splendida Giorgia, che ci accompagnerà a commentare altri due turni di Serie A prima della pausa. Sul suo profilo, stamani, uno scatto risalente a ieri sera, nell’anticamera degli studi televisivi, in attesa di andare in onda. Un momento per raccogliere la concentrazione, ma anche, al solito, per regalare una nuova istantanea del suo fascino irresistibile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Rossi (@giorgy0506)

Abito estremamente elegante ma anche molto sensuale. Il pantalone color giallo ocra ne esalta le gambe perfette, la parte superiore a spalle scoperte con i lunghi capelli biondi a caderle sul petto e a creare un effetto irresistibile. Fan in delirio, ma non è certo una novità.