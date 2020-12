Giorgia Rossi: senza veli coperta solo da un cellulare, è magia -FOTO

Le foto di Giorgia Rossi sono ormai diventate virali, la giornalista è entrata nella lista delle migliori delle televisione, siete d’accordo?

Giornalista e conduttrice televisiva, a trentatré anni Giorgia Rossi ha già fatto molte esperienze lavorative che la fanno approdare a Mediaset. Il suo cavallo di battaglia è lo sport ed infatti conduce il programma Pressing su Italia 1 dove si sente a casa. Di una bellezza stravolgente, sempre elegante e pronta per ogni occasione. Gli outfit scelti per lei la rendono irresistibile come quello che ha pubblicato nella sua ultima foto su Instagram, avete capito di cosa stiamo parlando?

LEGGI ANCHE>>>Elisabetta Gregoraci uno schianto di prima mattina con un abito da capogiro-FOTO

Giorgia Rossi: in blu è divina, avete visto la foto?

LEGGI ANCHE>>>Morgan escluso da Sanremo sbotta contro Amadeus, “Se c’è Bugo…”

Semplicemente incantevole, la bionda di Mediaset ha uno sguardo sensuale e accattivante che la rende ancora più bella. Su Instagram è seguita da più di quattrocento mila follower che la supportano nel suo lavoro e non perdono occasione per apprezzarla e mettere un like alle sue foto. Nel suo ultimo post si è davvero superata: vestito a giacca blu scintillante e un cellulare che le copre la scollatura, avete mai visto qualcosa di più sexy?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Rossi (@giorgy0506)

Capelli raccolti, cellulare in mano che fa da velo alla scollatura del vestito, si intravede a malapena il suo lato A e per i fan questo particolare è molto accattivante. Quelle labbra semi aperte danno un tocco in più alla foto. “Favolosa”, “Ma quanto sei bella”, ” “Sei una gran meraviglia mozzafiato”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Rossi (@giorgy0506)

Chissà cosa le riserverà il futuro? Rimarrà legata alla Serie A per un po’ o ha già altro in mente? Non ci resta che seguirla e scoprirlo.