Giulia De Lellis, il risveglio è traumatico: problemi alla bocca – FOTO

Giulia De Lellis fa preoccupare il fa, labbra gonfie e aiuto ai medici di tuta Italia. Poi spiega bene cosa le è successo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

Giulia De Lellis fa preoccupare un po’ i suoi fan ma per fortuna tutto rientra. Sarà stato forse il forte stress per via degli impegni lavorativi. La bella influencer, diventata famosa per la sua partecipazione a Uomini e Donne, ha un’agenda molto molto fitta di impegni professionali.

Oltre al suo lavoro da influencer che la vede senza dubbio tra le regine di Instagram con quasi 5 milioni di follower, la bella mora è stata impegnata anche al cinema con il suo primo lavoro. Un bel salto per la sua carriera che in “Genitori vs influencer” (in cui interpreta se stessa) recita al fianco di Fabio Volo e Nino Frassica.

E pare che anche la vita privata non vada male. È legata da un po’ a Carlo Gussalli Beretta, ereditiere della famosa dinastia di produttori di armi, dopo aver chiuso definitivamente con il suo ex storico Andrea Damante.

Ma cosa è successo alla sua bocca? Il ritorno a Milano dalla Capitale è stato un po’ traumatico per la De Lellis che ha raccontato tutto nelle sue Instagram Stories. Per vederlo vai alla pagina successiva.

Giulia De Lellis, incubo bocca gonfia passato