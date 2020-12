Guenda Goria prende le parti della madre Maria Teresa Ruta, “Sono furiosa”

Maria Teresa Ruta è stata vittima di alcune frasi sessiste dette nella Casa del GF da Filippo Nardi, in sua difesa la figlia Guenda

Il web continua a parlare dopo l’attacco giudicato sessista di Filippo Nardi ai danni di Maria Teresa Ruta. Sulla vicenda è intervenuta anche la figlia della showgirl Guenda Goria. Gli utenti che seguono le vicende all’interno della Casa più spiata d’Italia hanno chiesto immediatamente l’espulsione di Nardi, visto come inaccettabile.

Filippo Nardi infatti parlando di Maria Teresa avrebbe infatti detto: “Non sono un medico, ma Maria Teresa mi sembra borderline, psicosi a momenti”. La vicenda ovviamente sta creando un gran putiferio sui social, ed è probabile che Alfonso Signorini decida qualcosa per ciò che è accaduto, non è esclusa l’eliminazione per direttissima nei suoi confronti. Sul web è nato un vero e proprio caso e in poche ore l’hashtag #fuorinardi è tra i più postati su Twitter.

Anche Guenda Goria, ex concorrente del GF Vip, si è detta ovviamente scioccata dalle frasi contro sua madre e ha replicato alle parole di Nardi pubblicando sui social un lungo messaggio per difenderla.

Il messaggio social di Guenda per difendere la madre