Ivana Spagna, l’incredibile trasformazione: “Vi spiego il perché della chirurgia”

La cantante Ivana Spagna, che di recente ha celebrato i suoi 66 anni, è irriconoscibile: la chirurgia estetica ha completamente stravolto il suo volto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ivana Spagna (@ivanaspagnaofficial)

Il 16 dicembre scorso, Ivana Spagna ha celebrato i suoi 66 anni. La cantante, che ha percorso una carriera formidabile, è stata particolarmente apprezzata negli anni ’80 e ’90. Icona di bellezza e di stile, con i suoi outfit stravaganti e l’atteggiamento di una vera rocker, anche Ivana è dovuta ricorrere ai mezzi della chirurgia estetica per mantenere un aspetto giovanile. Ad oggi, la cantante appare molto diversa dalla ragazza che il pubblico ricorda: complice qualche ritocchino di troppo, c’è addirittura chi stenta a riconoscerla.

Ivana Spagna irriconoscibile: i motivi per cui è ricorsa alla chirurgia estetica

In un’intervista di qualche anno fa, Ivana Spagna aveva rivelato il motivo per cui era ricorsa alla chirurgia estetica. “Per togliermi il peso dell’età. Io non mi sento vecchia e non ho niente da nascondere“, aveva asserito con convinzione la cantante, non vergognandosi di ammettere la verità.

L’artista, nella giornata di ieri, ha festeggiato 66 anni d’età. Ma per chi la segue da tanto tempo, è semplice riconoscere nel suo viso i segni della chirurgia. Il naso e le labbra, se confrontati con alcune vecchie foto, appaiono completamente stravolti, e lo stesso si può dire della pelle. Che la Spagna ci abbia preso gusto con i ritocchini, è ormai un dato di fatto.

“Considero l’età un regalo del cielo, un privilegio: quello di vivere“, aveva svelato la Spagna, il cui ultimo album è uscito a settembre del 2019. Si intitola “1954”, proprio come il suo anno di nascita. L’età anagrafica, tuttavia, non ha nulla a che vedere con l’aspetto esteriore dell’artista.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ivana Spagna (@ivanaspagnaofficial)

La trasformazione messa in atto dalla chirurgia è evidente, e sotto gli occhi di tutti. Il pubblico, di fronte alle foto della cantante, stentano a trattenere lo sgomento: non c’è più alcuna somiglianza rispetto alla giovane che esordì negli anni ’80.