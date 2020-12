Laura Pausini, l’annuncio ai fan in abito trasparente – FOTO

Laura Pausini su Instagram fa un annuncio davvero particolare ai suoi fan, lo scatto in abito trasparente fa sognare

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)

46 anni e una carriera ricca di successi, ma anche un fascino che rimane uguale nel corso degli anni e non tramonta, anzi. Tutto questo è Laura Pausini, una delle cantanti italiane più amate da fine anni 90 in poi, capace di costruirsi una fama a livello internazionale, pienamente meritata. La splendida Laura è seguitissima anche sui social, dove i fan ne commentano i post con grande affetto. E proprio su Instagram, quest’oggi Laura ha postato un annuncio molto significativo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Avete mai visto il compagno di Laura Pausini? La sua ex impazzì quando si misero insieme – FOTO

Laura Pausini, questa sera in tv per un’occasione speciale: l’annuncio in uno scatto da favola

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Laura Pausini in posa sensuale, ti viene voglia di… – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)

In queste settimane, Laura ha lanciato il suo nuovo singolo, dal titolo ‘Io sì’. Una canzone che verrà eseguita anche in tv in versione spagnola, come spiega lei stessa nel suo ultimo post di poche ore fa. La canzone, scritta per il nuovo film di Sofia Loren, sarà presentata a scopi umanitari, per i premi Por un Mundo Mejor, dell’emittente Cadena 100.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)

Il tutto corredato da uno scatto di grande fascino, un abito che esibisce delle trasparenze davvero ammalianti. Non vediamo l’ora di ammirare la bellissima Laura, appuntamento sulla sopraccitata tv spagnola a partire dalle ore 20.