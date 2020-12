Laura Torrisi: Natale è arrivato e l’attrice è ancora più magica -FOTO

A casa di Laura Torrisi Natale è arrivato e l’attrice si tinge di blu e rosso per questa festa magica, i fan impazziscono

La ricordiamo nella casa del Grande Fratello, fu una dei partecipanti della sesta edizione. Dopo quell’esperienza Laura Torrisi ha iniziato la sua carriera da attrice ed oggi è una donna affermata nel suo lavoro che adora. Ha lavorato insieme a Gabriel Garko, Leonardo Pieraccioni con il quale ha avuto anche una relazione importante, è stata una delle protagoniste delle Tre Rose di Eva. E poi è la mamma di Martina, figlia avuta con l’attore toscano nel 2010.

LEGGI ANCHE>>>Aida Yespica, outfit aderente e curve in vista: bellezza innevata – FOTO

Laura Torrisi: il suo Natale è già iniziato FOTO

LEGGI ANCHE>>>Amici: nuova docente da Maria De Filippi, chi è la new entry

Sarà un Natale particolare per tutti, ma nessuno rinuncia alla magia di questa festa tanto attesa. Così anche Laura Torrisi è pronta a festeggiare il momento più bello dell’anno e posta su Instagram una prima foto in versione natalizia. La lunga chioma folta lungo la schiena, un mezzo sorriso e occhioni da cerbiatto. Passano gli anni ma la Torrisi è sempre meravigliosa e i fan impazziscono per lei. Nella sua ultima foto indossa un maglione blu e rosso che rimanda proprio ai colori della festa, una bellezza fuori dal comune in tutta la sua semplicità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Torrisi (@torrisilaura)

L’attrice passerà le feste con il suo uomo, Luca Betti, un pilota automobilistico e imprenditore. Sembra proprio che con lui abbia ritrovato l’amore e Leonardo Pieraccioni è solo un ricordo del passato.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Torrisi (@torrisilaura)

L’eleganza regna sovrana, il sorriso della Torrisi ha conquistato il pubblico italiano da lontano 2006. E chi se lo scorda più. E’ divina!