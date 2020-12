Perde il controllo dell’auto e finisce in un fossato: muore ex imprenditore

Un ex imprenditore di 72 anni è deceduto nel pomeriggio di ieri dopo essere finito con la propria auto in un fossato a Garolda, frazione di Roncoferraro, in provincia di Mantova.

Un ex imprenditore è morto nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 16 dicembre, in un drammatico incidente, consumatosi lungo la strada Ostigliese a Garolda, frazione del comune di Roncoferraro (Mantova). La vittima è Maurizio Sironi, 72enne imprenditore in pensione residente a Sustinente, ma nativo di Suzzara. Stando ad una prima ricostruzione, riportata da La Gazzetta di Mantova, il 72enne, mentre affrontava una curva, avrebbe perso il controllo della propria auto, una Renault Scenic, sbandando e finendo in un fossato adiacente alla carreggiata, dove la vettura si è ribaltata. Nell’impatto, il conducente, che probabilmente non indossava la cintura di sicurezza, è stato sbalzato fuori dall’abitacolo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per l’ex imprenditore non c’è stato nulla da fare. Il personale medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso, avvenuto sul colpo per i gravi traumi riportati nel violento impatto.

Intervenuti anche i vigili del fuoco la Polizia Stradale. Gli agenti hanno provveduto ai rilievi di rito per risalire alle cause dell’incidente e ricostruirne l’esatta dinamica. Dai primi riscontri, come riporta La Gazzetta di Mantova, pare che ad aver influito possa essere stata la velocità sostenuta della vettura guidata dalla vittima. A confermarlo sarebbe stato un altro automobilista che il 72enne aveva sorpassato pochi istanti prima del sinistro.

Diffusasi la notizia della tragedia, sono stati numerosi i messaggi di cordoglio per la famiglia dell’ex imprenditore che lascia la moglie e tre figli.