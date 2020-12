La biondissima showgirl ed influencer Marcedesz Henger va oltre il sublime in uno scatto totalmente innevato.

L’irresistibile e giovane soubrette di origini italo-ungheresi, Marcedesz Henger, ha deciso di cimentarsi in un’avventura davvero insolita nella giornata di oggi. Eppure, nonostante la sua unicità, lo scatto di questa mattina, che la ritrae immersa nella neve, è stato una vera gioia per gli occhi dei suoi numerosissimi follower. Il profilo Instagram di Marcedesz conta attualmente la bellezza di oltre 750mila seguaci.

Marcedesz Henger: una colazione en plein air

Una colazione a tutti gli effetti en plein air è stata quella di Mercedesz in una tarda mattina di dicembre. Lo scatto condiviso sul suo profilo social circa un’ora fa riportava la seguente didascalia:”Colazione a letto ? …sì!”, non riuscendo a contenere l’entusiasmo, oltre che il suo incredibile charme. Con le spalle leggermente scoperte ed un cappellino per ignorare soavemente la brezza invernale, la soubrette appare in ottima forma e sempre bellissima.

Per poi continuare puntualizzando sui dettagli della gustosa colazione: “Ma all’aperto in mezzo alla neve ! 😍😋🤍. Che ne pensate?”. La domanda ha in sé molto di retorico, tant’è che i suoi fan non hanno fatto altro che apprezzare in maniera del tutto unanime la cornice oltre che la protagonista della foto.

Inoltre, Marcedesz non ha tardato ha riportare il nome della località in cui è situato questo delizioso rifugio in mezzo alla neve. Si tratta de L‘Hotel Chalet al Foss, in Trentino. Chissà in futuro quali saranno le sue destinazioni. Ma, per il momento, lasciamo concludere alla paladina per un giorno di questo paradiso innevato il suo attimo di assoluto relax ad occhi chiusi.