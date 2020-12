Martina Colombari, occhi incantevoli e sorriso contagioso: che donna – FOTO

Martina Colombari non smette di incantare sui social network: la nativa di Riccione ha postato una foto che mette in mostra tutto il suo fascino e la sua bellezza.

Martina Colombari è una donna molto sensuale e ricca di fascino. L’attrice e conduttrice ha un grosso seguito sui social: il suo account Instagram vanta ben 1 milione di follower. La nativa di Riccione, dopo essere stata eletta ‘Miss Italia’ all’età di 16 anni, fu chiamata da una nota agenzia di moda e diventò testimonial di marchi di caratura mondiale. La classe 1975 è stata co-conduttrice di programmi come ‘Un disco per l’estate’, ‘Controcampo’ e ‘Galagol’ e ha preso parte a film di successo come ‘Abbronzatissimi’, ‘Paparazzi’ dei Neri Parenti e ‘Barbara ed Io’. La Colombari, inoltre, ha avuto ruoli importanti nelle più celebri fiction Made in Italy.

Martina è molto attiva in particolare su Instagram: la 45enne ama postare scatti sbalorditivi in cui mette in mostra la sua bellezza. L’ex modella, poco fa, ha illuminato il web con una fotografia stupefacente.

Martina Colombari, occhi spettacolari e sorriso raggiante: che donna!!!

Martina, poco fa, ha illuminato il mondo dei social con una fotografia meravigliosa. L’attrice mette in mostra tutta la sua straordinaria bellezza. I suoi occhi incantano e deliziano la platea, mentre il suo sorriso è decisamente contagioso e raggiante. Il suo fascino non è quantificabile.

Il post ha già raggiunto la soglia dei 7mila cuoricini. I fan stanno ovviamente mostrando la loro gioia e ammirazione commentando con enfasi ed entusiasmo. Ogni suo singolo post colleziona sempre tantissimi likes e commenti.

La Colombari è in splendida forma e qualche volta posta su Instagram gli scatti dei suoi allenamenti.