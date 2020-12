Matrimonio a prima vista, Nicole Soria a YesLife: “Io, Andrea e il mio nuovo futuro”

La nostra video intervista a Nicole Soria di “Matrimonio a prima vista 2020” che ci parla della sua nuova vita e i progetti futuri (con Marco)

Direttamente dal programma “Matrimonio a prima vista Italia 2020” Yeslife Magazine ha avuto l’onore di intervistare Nicole Soria, la rossa milanese che nel corso di quest’ultima edizione è diventata una delle protagoniste più amate dal pubblico a casa. Nicole ci ha raccontato come ha organizzato la sua vita dopo la partecipazione al docureality e quali sono i suoi nuovi progetti futuri, anche in vista della nuova relazione con Marco Rompietti, ex concorrente nel 2019.

Potessi tornare indietro cosa cambieresti del modo in cui ti sei relazionata a lui?

No, assolutamente no. Mi ero ripromessa prima di affrontare l’esperienza che avrei affrontato tutto con il sorriso, che sarei andata oltre i miei limiti caratteriali, e che sarei sempre stata quel raggio di sole che arriva dopo la tempesta. Infatti questo è un pezzo delle mie promesse che è stato tagliato. Così ho fatto, e non rifarei assolutamente nulla di diverso.

Le numerose critiche che sono state fatte sul tuo aspetto fisico hanno intaccato la tua autostima oppure ti hanno solo fortificato?

Per quanto riguarda le critiche ricevute la maggior parte sono state ampiamente condivide da me, nel senso che rivedendomi in tv in certi momenti mi sono risultata davvero antipatica e mi sono chiesta cosa stessi pensando in quella situazione. Mi viene ad esempio da dire il perdonare con troppa facilità ad un certo punto ha stuccato persino me. Però tornassi indietro lo farei esattamente com’è stato, sono critiche che accetto e condivido ma che non mi porterebbero a cambiare il percorso che c’è già stato.

Marco Rompietti è il tuo nuovo fidanzato, ex concorrente come te del programma. Come vi siete conosciuti? Chi ha fatto il primo passo?

Ho sempre desiderato contattare Marco una volta finito il mio matrimonio con Andrea, ma più che altro avevo necessità di sfogarmi perché dai social mi è sempre sembrato una persona molto comprensiva e ragionevole. Avevo la necessità di confrontarmi con qualcuno che avesse già vissuto il mio percorso, lo avesse affrontato e superato. Era il 10 settembre, il giorno dopo la nostra seconda firma della separazione ufficiale. Abbiamo iniziato a chiacchierare molto, messaggi, telefonate fino a notte fonda, fino al 13 settembre quando ci siamo incontrati a Verona dove si trovava per lavoro. Mi sono detta che Milano-Verona era facilmente raggiungibile, un’oretta, che problema c’era.

Come state organizzando le vostre vite? Qualche trasferimento in vista?

Adesso siamo a Milano da un bel po’, non appena riapriranno le regioni ci piacerebbe andare a Terni a passare il Natale con la sua famiglia e restare là qualche settimana. Per ora ce la viviamo così, anche in attesa del nuovo Dpcm. Nella sfortuna della pandemia riusciamo a viverci molto di più rispetto ad una situazione normale. Io sono autorizzata a lavorare in smart working tutti i giorni, Marco è un po’ frenato sul lavoro e può muoversi con più facilità. Probabilmente se non ci fosse stata questa situazione sanitaria non avremmo potuto viverci così tanto.

—> di Melissa Landolina e Arianna Babetto

Per vedere l’intervista completa a Nicole Soria guarda il video: