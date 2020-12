Michela Quattrociocche è sempre attiva sui social network: l’attrice ha postato uno scatto in cui non passa inosservato il suo broncio.

Michela Quattrociocche è una delle attrici più amate e apprezzate dal pubblico italiano. Dopo tantissimi provini, la carriera della romana svolta nel 2007 quando le viene assegnato il ruolo di protagonista di ‘Scusa ma ti chiamo amore’. La classe 1988 ha preso parte ad altri film di successo come ‘Natale a Beverly Hills’ dei Neri Parenti, ‘Una canzone per te’ e ‘Sharm el Sheikh – Un’estate indimenticabile’. La nativa di Roma, dopo il fidanzamento con Matteo Branciamore, si legò sentimentalmente ad Alberto Aquilani. La coppia, amatissima dai fan, si è ufficialmente sciolta ad inizio 2020.

Michela è sempre molto attiva sui social network: l’attrice ama postare scatti in cui mette in mostra la sua straordinaria bellezza. Un dettaglio nella sua ultima foto non è passato inosservato: cos’è quel broncio sul suo meraviglioso visino?

Michela Quattrociocche e il broncio che non si spiega

Michela, nel suo ultimo scatto postato in rete, sfodera tutto il suo fascino. La romana è bellissima come sempre: il suo viso è meraviglioso come sempre. Le sue labbra carnose non passano di certo inosservate e il suo sguardo ipnotizza i fan. Una cosa, tuttavia, non passa inosservata: il suo broncio. La classe 1988 ama mostrare a tutti il suo splendido sorriso: basta ‘fare un giro’ sul suo account Instagram per rendersene conto.

“Pranzo al sole”, ha scritto nella didascalia. L’immagine ha già raccolto 4mila cuoricini e tanti commenti. Gli utenti stanno in ogni modo inondando il post di complimenti e di apprezzamenti.

Michela, qualche giorno fa, ha condiviso una foto-ricordo in cui indossa un bel costume e mette in mostra il suo fisico slanciato.